Crisis interna en Blender: "Último Aviso" suspendió su emisión por un conflicto laboral

La señal de streaming Blender quedó envuelta en un conflicto laboral luego de que un programa decidiera no salir al aire tras las desvinculaciones de empleados vinculados al reclamo salarial.

La señal de streaming Blender atraviesa un conflicto interno luego de que el programa "Último Aviso" resolviera no salir al aire en respaldo a trabajadores cuyos contratos no fueron renovados. La decisión se produjo en el marco de una disputa vinculada con la actualización de los salarios y profundizó la tensión dentro de la empresa.

El origen del reclamo salarial Según trascendió, el conflicto comenzó a partir de diferencias sobre el esquema de recomposición salarial. Mientras durante el año pasado los aumentos se otorgaban con una frecuencia trimestral, este año la empresa propuso extender las revisiones a períodos de seis meses.

Esa modificación generó desacuerdos entre parte del personal y la conducción de la señal, lo que dio lugar a la convocatoria de una asamblea para analizar distintas medidas de protesta. De acuerdo a las fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, entre las alternativas evaluadas por los trabajadores figuraba la posibilidad de suspender la programación como forma de hacer visible el reclamo.

Embed "Blender":

Por lo que sucedió durante su programa #ÚltimoAviso pic.twitter.com/yOv1ghakuF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 25, 2026

Siempre según esa versión, la conducción de Blender, encabezada por la directora de contenidos Liliana Parodi, decidió no renovar los contratos de algunos de los empleados que impulsaban esas iniciativas.

"Último Aviso" no salió al aire Tras conocerse la decisión de la empresa, el equipo de "Último Aviso" resolvió levantar la emisión prevista para este jueves en señal de solidaridad con los trabajadores desvinculados. La medida incrementó la tensión dentro del canal de streaming y dejó expuesto el conflicto que enfrenta a parte del personal con la conducción de la empresa.