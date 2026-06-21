Con 10 capítulos en Netflix: la miniserie romántica que dura menos de dos horas y es ideal para ver en un día

La miniserie propone una narrativa donde cada entrega dedica un minuto menos al pasado y uno más al presente, reflejando el proceso real de una ruptura amorosa.

Esta miniserie de Netflix cuenta con solo 10 capitulos y es ideal para ver de una sentada.

El catálogo de Netflix incluye una miniserie de diez episodios de trece minutos cada uno, ideal para ver en una sola tarde. Titulada El tiempo que te doy, la producción narra el proceso de ruptura y sanación de una pareja a través de una estructura narrativa innovadora y emocionante.

Lina, la protagonista, busca reconstruir su vida mediante cambios de casa y trabajo mientras intenta reducir el tiempo que dedica a recordar a su primer amor. La producción, creada y estelarizada por Nadia de Santiago, pone sobre la mesa interrogantes sobre la dificultad de superar una relación de años y la avalancha de recuerdos que conlleva el desamor.

image ¿Qué hace única a la estructura narrativa de El tiempo que te doy? Lo que distingue a esta producción de otros dramas similares es su particular uso del tiempo. Cada capítulo dura exactamente trece minutos y sigue una regla donde se dedica un minuto menos al pasado y uno más al presente en cada nueva entrega. Esta progresión refleja el proceso íntimo de duelo donde el presente gana terreno al recuerdo de manera paulatina.

Este formato permite que los saltos temporales no se perciban como simples transiciones, sino como ecos naturales de la memoria de la protagonista. La narrativa es fluida y construye un rompecabezas emocional envolvente que facilita la conexión con el espectador gracias a sus detalles humanos. El programa destaca por su sencillez y sensibilidad para reflejar el olvido.

image Por qué la crítica elogia esta miniserie española de Netflix La crítica especializada ha elogiado la química entre Nadia de Santiago y Álvaro Cervantes, calificándola como la mejor serie española realizada por Netflix. Destacan la naturalidad de los diálogos y un cuidado lenguaje visual que aprovecha la estructura narrativa para contar una historia de amor completa en muy poco tiempo. Resulta sencillo para el público identificarse con los protagonistas durante el visionado.

A pesar de su corta duración, la obra explora con profundidad las complejidades de las relaciones humanas y las razones detrás del deterioro de los lazos afectivos. El drama propone un recorrido emocional que va más allá de lo convencional gracias a la calidad de su reparto. Se encuentra disponible de forma exclusiva en la plataforma para quienes busquen un relato intenso de menos de dos horas de duración total.