Un terrible caso que sigue sin respuestas llega a Netflix: así será "Monstruo: La historia de Lizzie Borden"

Tras las temporadas de "Monstruo" , en Netflix , dedicadas a Jeffrey Dahmer, Lyle Menéndez y Ed Gein, la franquicia creada por Ryan Murphy pone por primera vez en el centro de la historia a una mujer. La actriz Ella Beatty interpretará a Lizzie Borden en una producción de ocho episodios que explora el célebre doble homicidio ocurrido en 1892 y el fenómeno mediático que transformó el caso en uno de los mayores enigmas del true crime.

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"Monstruo: La historia de Lizzie Borden" llegará a Netflix el 17 de septiembre.

El 4 de agosto de 1892, en la ciudad de Fall River, Abby Borden, madrastra de Lizzie, fue asesinada con 19 hachazos en el dormitorio de la vivienda familiar. Horas después, el padre de la familia, Andrew Jackson Borden, un acaudalado empresario textil, apareció muerto en el sofá de la casa con múltiples heridas provocadas por un hacha.

Sin señales de ingreso forzado y con la hermana mayor de Lizzie fuera de la ciudad, todas las sospechas recayeron sobre la joven, quien permanecía en la vivienda junto a la empleada doméstica Bridget Sullivan.

La investigación detectó contradicciones en sus declaraciones y puso bajo la lupa algunos comportamientos llamativos, entre ellos un intento previo de comprar ácido prúsico y la quema de un vestido poco después de los asesinatos. Sin embargo, nunca aparecieron pruebas físicas concluyentes que permitieran demostrar su culpabilidad.

Un juicio histórico que ahora llega a Netflix

El juicio celebrado en junio de 1893 acaparó la atención de todo Estados Unidos. La idea de que una mujer de buena posición social, profundamente vinculada a la iglesia y perteneciente a la alta sociedad pudiera cometer un crimen de semejante brutalidad resultaba impensable para buena parte de la opinión pública.

Finalmente, un jurado integrado por doce hombres declaró a Lizzie Borden inocente tras apenas una hora y media de deliberación.

Aunque la Justicia la absolvió, nunca logró escapar del peso de las sospechas. Heredó la fortuna familiar junto a su hermana Emma y se mudó a la mansión Maplecroft, pero quedó marcada por el rechazo social. Con el paso de los años, incluso la relación con su hermana se rompió definitivamente.

Lizzie Borden murió en 1927 sin que el doble homicidio fuera esclarecido. Más de 130 años después, el caso continúa siendo uno de los grandes misterios de la historia criminal estadounidense.

La nueva temporada reúne a un destacado reparto encabezado por Ella Beatty como Lizzie Borden.

La acompañan Charlie Hunnam como Andrew Borden, Rebecca Hall en el papel de Abby Borden, Vicky Krieps como Bridget Sullivan, Billie Lourd interpretando a Emma Borden y Jessica Barden como la actriz Nance O'Neil.

Además, la serie contará con una participación especial de Sarah Paulson, quien dará vida a la asesina serial Aileen Wuornos.