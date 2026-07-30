La muestra Artekids llega al Sheraton Mendoza con obras inspiradas en Eduardo Hoffmann

El arte se transforma en un puente entre generaciones a través de Artekids , muestra que reúne la espontaneidad creativa de las infancias y el lenguaje plástico de un referente del arte mendocino: Eduardo Hoffmann. Organizada por Grupo Huentala y Piojos Taller de Arte , será inaugurada este sábado 1 de agosto, a las 17, en Devas Bar del Sheraton Mendoza Hotel .

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La muestra tendrá entrada libre y gratuita y estará destinada a familias, referentes de la cultura local y público en general.

Artekids reúne una selección de trabajos realizados por niños y niñas que participan de Piojos Taller de Arte. Las producciones surgieron de un proceso pedagógico centrado en la observación, la experimentación y la búsqueda de formas personales de expresión.

Durante la propuesta, los pequeños artistas se acercaron al universo cromático, las texturas, las composiciones y el dinamismo presentes en la obra de Eduardo Hoffmann.

La iniciativa no estuvo orientada a reproducir sus pinturas, sino a tomar algunos elementos de su lenguaje visual como punto de partida para crear nuevas obras. De esta manera, cada participante pudo explorar materiales y técnicas desde su propia sensibilidad.

La creatividad y el juego guiaron el proceso artístico de los niños y niñas de Piojos Taller de Arte para la muestra.

El resultado es una colección diversa y expresiva en la que los colores, las formas y los gestos espontáneos revelan diferentes maneras de observar e interpretar el mundo.

Eduardo Hoffmann como artista invitado

La experiencia se desarrolló mediante la metodología de Artista Invitado, una modalidad característica de Piojos Taller de Arte que permite acercar a niños y niñas a la trayectoria y la producción de distintos referentes de las artes visuales.

En esta edición, Eduardo Hoffmann fue elegido como inspiración para trabajar conceptos vinculados con la pintura contemporánea y promover un encuentro entre su obra y las creaciones de una nueva generación.

La propuesta busca que el aprendizaje artístico trascienda la contemplación. Los participantes no solo conocen el trabajo de un artista, sino que también experimentan, toman decisiones y construyen imágenes propias.

Un espacio para mostrar nuevas miradas

La realización de la muestra Artekids en Devas Bar permite que las obras salgan del ámbito cotidiano del taller y sean presentadas ante la comunidad en un espacio abierto y de amplia circulación.

La alianza entre Grupo Huentala, Sheraton Mendoza Hotel y Piojos Taller de Arte reafirma el compromiso de las instituciones con la promoción de la cultura local y el acompañamiento de los procesos creativos durante la infancia.

Cada pincelada refleja una mirada personal sobre el universo plástico del reconocido artista mendocino. Gentileza Piojos Taller de Arte

La muestra también pone en valor la importancia de generar espacios donde las producciones de niños y niñas sean reconocidas, compartidas y apreciadas como manifestaciones artísticas.

Una invitación para disfrutar en familia

La inauguración de Artekids se realizará el sábado 1 de agosto, a las 17, en Devas Bar, dentro del Sheraton Mendoza Hotel, ubicado en Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a descubrir las producciones de los pequeños artistas y compartir una tarde en la que el arte, el aprendizaje y la creatividad serán protagonistas.