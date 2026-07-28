Nuevas imágenes y relatos en la segunda guía de Chacras de Coria

Chacras de Coria es un distrito muy particular de Luján de Cuyo que tiene lugares con paisajes que no se olvidan fácilmente y bienes patrimoniales que demandan cuidado y preservación.

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También acredita habitantes emprendedores que no quieren que pase el tiempo sin hacer registro de la vida de las personas que habitan la zona, sus calles, sus casas y dominios con historia y pasado.

Esos principios moldean un nuevo libro sobre el pintoresco distrito, titulado “Guía de bienes patrimoniales de Chacras de Coria. Un paisaje con identidad. Segunda edición revisada y ampliada”.

Esta nueva entrega continúa a la de 2021, con varios de los mismos protagonistas como gestores del emprendimiento y la continuidad del título, “Chacras de Coria , un paisaje con identidad”.

La presente entrega de la Guía de Chacras de Coria surgió, según sus responsables, ante la necesidad de actualizar y profundizar diferentes aspectos abordados en la primera obra.

Una de las compiladoras del trabajo, Verónica Cremaschi (junto con Matías Esteves en esa tarea) explica las razones del emprendimiento. “Sumamos la necesidad de poder materializarla en formato papel, debido a demandas de diversos sectores que, por distintos motivos, no pueden acceder con facilidad a la primera, realizada en soporte digital. A pesar de estos cambios, hemos preservado la idea original, que parte de una concepción que integra la mirada de vecinos/as y distintos/as especialistas formados en patrimonio. De este modo, la obra recoge diversas voces cuyo tema en común es el compromiso con los bienes tangibles e intangibles del distrito de Chacras de Coria, observados desde diversos prismas. Esta doble naturaleza, sensible y profesional, confiere al libro un estilo particular que estuvo presente en la primera versión y que intentamos preservar en esta nueva edición”.

Identidad de un pueblo. La tapa del libro, segunda entrega, de "Guía de Bienes Patrimoniales de Chacras de Coria", que hicieron investigadores y vecinos.

Otra característica del libro es que buena parte de los participantes son investigadores calificados.

La nómina la integran Cecilia Raffa, (Incihusa-Conicet/FFyL-UNCuyo); Estela María Suris (presidenta Biblioteca Popular de Chacras de Coria), Eugenia Videla, vecina; Graciela Moretti (Dirección de Patrimonio de la Provincia); Isabel Durá Gúrpide (Incihusa-Conicet/FI-UNCuyo); Julio del Monte (Foro Mendocino para el Desarrollo Ferroviario); Laura Copia (becaria Conicet); Lorena Manzini (Incihusa-Conicet); Lula Solanes (vecina); Matías Esteves (Incihusa-Conicet/FI-UNCuyo); “Mona” Grau (Asociación Chacras para Todos, vecina); Natalia Luis (Incihusa-Conicet); Pablo Bianchi (Incihusa-Conicet/FI-UNCuyo); Paula Martedí (Incihusa-Conicet); Verónica Cremaschi (Incihusa-Conicet/ UNCuyo, vecina), y Valeria Méndez (vecina).

Comparación con la anterior obra

La cantidad de páginas es de 238 contra 180 de la primera guía, contándose en esta oportunidad con la edición del Instituto de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras.

La exestación ferroviaria Paso de los Andes, al fondo de la calle Mitre, en Chacras de Coria Gentileza

Otro aspecto a resaltar se refiere a que el libro, como en la primera edición, se inscribe en un proceso colectivo de reconocimiento y cuidado del patrimonio local. Busca visibilizar y compartir los valores que conforman su paisaje cultural, con la expectativa de que su difusión contribuya a fortalecer el sentido de pertenencia y a acompañar las acciones orientadas a su preservación. “Con el mismo objetivo -señala Verónica Cremaschi, profesora de Historia del Arte y especialista en Historia de la Arquitectura- hemos ampliado la cantidad de páginas al incluir nueva información relativa a los bienes, reflexiones en torno a los procesos enmarcados en el pedido de declaratoria y enmendado erratas de la primera versión. Un asunto importante es el formato, esta edición está confeccionada en papel, materialidad que suponemos aumentará el acceso a infancias y personas que no manejan medios tecnológicos. Nos imaginamos que, además, acompañará a quienes visiten Chacras de Coria y deseen, mientras la recorren, conocer sus secretos, anécdotas e historia”.

Para realizar la publicación se contó con el apoyo del banco Credicoop, que con su premio institucional benefició a la Biblioteca Popular para costear la impresión del libro y realizar actividades vinculantes, como las Caminatas Culturales que, junto a la Asamblea del Árbol y la unión vecinal, se realizaron durante cada cambio de estación. Los autores señalaron que este premio es importante porque fue decidido en asamblea por sus socios, que de esa forma valoraron el impacto social de los proyectos.

Referencia. Un lugar de convocatoria, la plaza Gerónimo Espejo, de Chacras de Coria. Gentileza

Presentación

El lanzamiento de la “Guía de bienes patrimoniales de Chacras de Coria”, se hará el sábado 1 de agosto, a las 19, en el teatro Leonardo Favio, frente a la plaza del distrito, con la presentación de la doctora Isabel Durá Gúrpide y el licenciado Alberto Ripalta.