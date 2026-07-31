Preparan histórica muestra de Frida Kahlo en el Malba: la directora del proyecto es la mendocina Elina Costantini

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) celebrará su 25° aniversario con una de las exposiciones más importantes dedicadas a Frida Kahlo fuera de México. Bajo el título " Viva Frida ", la muestra abrirá al público el 19 de septiembre y reunirá 365 objetos originales de la artista, además de tres obras fundamentales de la colección Malba–Costantini, en un recorrido que propone redescubrir a una de las figuras más influyentes del arte latinoamericano.

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La exhibición se basa en el extraordinario hallazgo realizado en 2004 en la Casa Azul, el hogar donde vivió Frida Kahlo en Coyoacán. Allí aparecieron pertenencias personales que habían permanecido ocultas durante medio siglo, por decisión de Diego Rivera, tras la muerte de la artista en 1954. Ese conjunto comenzó luego una gira internacional que pasó por instituciones como el Victoria & Albert Museum de Londres y el Palais Galliera de París, aunque tendrá en Buenos Aires su presentación más amplia.

Organizada por la Semana de la Alta Costura (SAC) y el Museo Frida Kahlo de México , la muestra demandó tres años y medio de trabajo conjunto . Durante su presentación oficial participaron el fundador de Malba, Eduardo Costantini ; la embajadora de México en la Argentina, Lilia Rosbach ; y la mendocina Elina Costantini , directora del proyecto.

Curada por la especialista mexicana Circe Henestrosa, con la colaboración de Gannit Ankori, "Viva Frida" reúne vestidos, huipiles, joyas, corsés, anillos, documentos, pinceles, paletas, óleos y objetos cotidianos que permiten reconstruir el universo íntimo de la artista.

El recorrido también incorpora documentos pertenecientes a la crítica de arte Raquel Tibol, siete videos poco difundidos y una experiencia multimedia interactiva que recrea el denominado "cerebro de Frida", mediante la cual los visitantes podrán formular preguntas inspiradas en su pensamiento y legado.

Uno de los grandes diferenciales de la exposición será el diálogo entre estos objetos personales y tres obras maestras de la colección Malba–Costantini: "Autorretrato con chango y loro" (1942), "Diego y yo" (1949) (el último autorretrato pintado por Kahlo antes de morir y récord del arte latinoamericano en una subasta en 2021) y la litografía "Sin título (El aborto)" (1932).

La propuesta busca alejarse de la imagen exclusivamente asociada al dolor físico y emocional que marcó buena parte de la construcción pública de Frida Kahlo durante las últimas décadas. En cambio, plantea una mirada centrada en su capacidad de construir una identidad artística y personal a través de la pintura, la vestimenta y los objetos que eligió para representarse.

"Esta relación entre los objetos nos enseña cómo el vestido era tan importante como la pintura y se informaban el uno al otro", explicó la curadora Circe Henestrosa durante una videoconferencia. La especialista destacó especialmente el emblemático vestido de tehuana, símbolo de poder femenino dentro de una tradición matriarcal, cuyo diseño dirigía la atención hacia el rostro y el torso de la artista, alejando la mirada de las secuelas físicas que dejó el accidente que marcó su vida.

Durante la presentación, Eduardo Costantini recordó el impacto que siempre le produjo la obra de la artista. "Siempre me atrajo el magnetismo que tiene esa mujer, que no solo maneja la técnica del autorretrato, del retrato, que no es nada fácil, sino que escribe su vida y su biografía a través de la tela, integrando y exaltando la cultura mexicana", señaló.

El empresario también confirmó que, como parte del acuerdo entre ambas instituciones, cinco obras pertenecientes a las colecciones Malba–Costantini viajarán a la Casa Azul para las celebraciones por los 120 años del nacimiento de Frida Kahlo.

Por su parte, Elina Costantini destacó la relevancia internacional del proyecto. "'Viva Frida' es la séptima muestra de Frida Kahlo en el mundo, la primera en Sudamérica y la única muestra que no tiene ninguna intervención. Frida es una mujer que nos une a todos en el mundo, pero también una mujer que dejó enseñanzas", afirmó sobre la artista, quien le dio también el nombre a su hija con Eduardo Costantini: Kahlo.

La muestra permanecerá abierta en el Malba hasta marzo de 2027, antes de continuar una gira internacional que ya tiene compromisos programados hasta 2038.