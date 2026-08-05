5 de agosto de 2026 - 16:37

"Trama, el arte nos hila": cómo es la nueva muestra que inaugura en el ECA Sur de San Rafael

La muestra, que se podrá visitar desde este viernes en el ECA Sur, reúne obras de Atelier Yoga & Arte.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Por primera vez fuera de Malargüe, el espacio independiente Atelier Yoga & Arte desembarca en San Rafael con "Trama, el arte nos hila", una exposición que reúne el trabajo de su fundadora y de artistas formadas en el taller. La propuesta podrá visitarse desde este viernes 7 de agosto en el Espacio Contemporáneo de Arte Enrique Sobisch (ECA Sur), con entrada libre y gratuita.

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La inauguración será a las 19 en el ECA Sur, ubicado en el Kilómetro Cero de San Rafael. La muestra reúne obras de la artista y docente May López Chaile, creadora del atelier en 2013, junto a Ivana Astaburuaga, Miriam Rioseco, Alicia Poblete y Carina Alejandra Mayorga, quienes desarrollaron su trayectoria artística dentro del espacio de formación para adultos.

La exposición marca un nuevo paso para el atelier al presentar, por primera vez fuera de Malargüe, una propuesta que sintetiza más de una década de trabajo orientado a estimular los procesos creativos y el desarrollo de una identidad artística propia.

Un recorrido por las distintas miradas de la pintura

La muestra propone un formato singular: cada artista presenta una obra de gran tamaño acompañada por tres piezas de menor escala que profundizan en distintos detalles de la composición principal. Estos fragmentos funcionan como una invitación a detener la mirada en aspectos que, a simple vista, podrían pasar desapercibidos, revelando nuevas narrativas dentro de cada creación.

El concepto de la exposición remite a un tejido conformado por múltiples hilos. De la misma manera, las obras entrelazan experiencias personales, sensibilidades y lenguajes pictóricos diversos que, sin perder su singularidad, encuentran un punto de encuentro en el acto colectivo de crear.

Cinco artistas, cinco universos creativos en la muestra

Cada una de las expositoras aporta una mirada propia a la propuesta.

May López Chaile desarrolla una obra centrada en los vínculos humanos y las emociones, combinando su producción artística con una sólida tarea docente. Ivana Astaburuaga trabaja desde un lenguaje realista enfocado en la figura humana, destacándose por el tratamiento de la luz y la expresividad.

En tanto, Miriam Rioseco construye escenas de gran delicadeza a partir de transparencias y texturas, mientras que Alicia Poblete experimenta con técnicas como acrílico, óleo y acuarela para explorar la fuerza del gesto pictórico. Completa la muestra Carina Alejandra Mayorga, cuya producción se concentra en el rostro humano mediante el uso de óleo pastel, acrílico y tizas.

Días y horarios para visitar la muestra

La exposición permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre y podrá recorrerse de lunes a viernes de 8 a 14 y de 16 a 21, y los sábados de 9 a 14, en el Espacio Contemporáneo de Arte Enrique Sobisch (ECA Sur).

Las instituciones educativas interesadas en realizar visitas guiadas podrán solicitar turnos escribiendo al correo [email protected]. La entrada es gratuita.

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