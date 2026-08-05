Quién es Prince Jackson, el hijo mayor de Michael Jackson que rompió con el legado familiar y hoy es productor audiovisual

A sus 28 años, el primogénito del Rey del Pop anunció su compromiso con Molly Schirmang y consolida su propia productora lejos de los flashes de Hollywood.

Prince Jackson, el hijo mayor del Rey del Pop, lejos de seguir los pasos de su padre.

Michael Joseph Jackson Jr., mundialmente conocido como Prince, logró lo que parecía imposible para un heredero de Neverland: construir una vida normal. A sus 28 años, el hijo mayor de Michael Jackson acaba de anunciar su compromiso matrimonial, marcando el inicio de una etapa de madurez alejada del caos mediático que definió su infancia.

Tras graduarse en la Universidad Loyola Marymount, donde conoció a su prometida en 2017, Prince decidió que su lugar no estaba frente al micrófono ni sobre el escenario. Aunque heredó una fortuna personal estimada en 150 millones de dólares, optó por reinvertir su tiempo y recursos en proyectos que reflejan una identidad propia.

¿Por qué Prince Jackson eligió la producción audiovisual? La decisión de mantenerse en un segundo plano responde a una búsqueda de equilibrio frente al trauma de la exposición extrema que sufrió desde su nacimiento. Mientras su hermana Paris eligió el modelaje y la música, Prince encontró en la producción audiovisual su zona de confort. A través de su empresa King's Son Productions, se dedica a la creación de videoclips y contenidos musicales, manejando los hilos de la industria desde el anonimato técnico de las cámaras.

Este giro hacia el detrás de escena le permitió procesar el legado de su padre sin ser devorado por él. En lugar de replicar el fenómeno del pop, canalizó la influencia de Michael Jackson hacia la filantropía. Con su fundación Heal Los Angeles, trabaja activamente para combatir el hambre y el abuso infantil en barrios vulnerables, transformando la fama heredada en una herramienta de gestión social concreta.

¿Quién es Molly Schirmang, la prometida de Prince Jackson? El reciente anuncio de su boda con Molly Schirmang confirma la estabilidad que el joven buscó desde la muerte del artista en 2009. Llevan ocho años de relación y mantienen un estilo de vida que incluye pasiones sencillas, como los viajes y las motos, que Prince suele documentar ocasionalmente en sus redes sociales de forma discreta.