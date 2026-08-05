5 de agosto de 2026 - 17:42

Serú Girán por Lebón y Aznar llegan a Flow: cuándo y dónde ver el show en vivo

David Lebón y Pedro Aznar se presentan en la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una de las obras más trascendentes de la música popular argentina. Cómo ver el show por streaming.

Serú Girán por Lebón y Aznar llegan a Flow: cuándo y dónde ver el show en vivo

Serú Girán por Lebón y Aznar llegan a Flow: cuándo y dónde ver el show en vivo

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Personal Flow
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El show de Serú Girán por Lebón y Aznar en el estadio Arena se podrá disfrutar en vivo por Flow, en exclusiva para Argentina, Uruguay y Paraguay.

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Los artistas se presentan con la gira que se convirtió en uno de los grandes acontecimientos culturales del año y los clientes de Flow podrán disfrutar el show en vivo a través del canal 605 en Argentina, canal 119 en Uruguay y canal 25 en Paraguay.

El concierto de más de dos horas recorre buena parte de un cancionero fundamental para la cultura argentina. David Lebón y Pedro Aznar, acompañados por Federico Arreysegor (teclados y voces), Fernando Cosenza (guitarras), Matías Sabagh (batería) y Fermín Ferraris (teclados), construyen una propuesta de enorme calidad artística, donde la emoción convive con la excelencia musical y el profundo respeto por la obra que crearon junto a Charly García y Oscar Moro.

David Lebón y Pedro Aznar se presentarán en la Ciudad de Buenos Aires este domingo 9 de agosto

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Más que un recorrido por canciones inolvidables, Serú Girán por Lebón y Aznar confirma que este repertorio sigue interpelando al presente. Clásicos como Seminare, Canción de Alicia en el país, Desarma y sangra, Peperina, Cinema Verité, Frecuencia Modulada y muchos más continúan emocionando con la misma intensidad a quienes crecieron escuchando estas canciones y a quienes hoy las descubren por primera vez.

Cuándo se podrá ver en vivo

El show se podrá disfrutar a través de Flow el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 21 y, una vez finalizada la transmisión, estará disponible para volver a disfrutar en el On Demand de la plataforma.

Como parte de la visión y el compromiso de Personal en relación con la sustentabilidad, la transmisión del show será carbono neutral. Para lograrlo, se medirá el consumo energético de todo el equipamiento necesario para la transmisión, el traslado del equipo técnico involucrado y el promedio de clientes conectados a Flow al evento.

Además, se compensará la huella del streaming mediante la compra de bonos de carbono certificados en un parque solar ubicado en la provincia de San Juan. Según informaron desde la compañía, este proceso es avalado por el ente internacional VERRA.

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