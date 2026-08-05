Flavia Reta presenta su show de stand up "Yo te avisé": el paso del tiempo desde la mirada del humor

¿Qué ocurre cuando el cuerpo cambia, la memoria empieza a jugar malas pasadas y las reglas con las que crecimos dejan de tener sentido? A partir de esas preguntas, la actriz mendocina Flavia Reta construye " Yo te avisé ", un espectáculo de stand up que invita a reírse del paso del tiempo sin nostalgias ni dramatismos.

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La obra llegará al público mendocino con dos funciones: el sábado 8 de agosto, a las 21.30, en Vortex Bar (en EntradaWeb), en Ciudad de Mendoza, y el viernes 14 de agosto, también a las 21.30, en Café Resto Cuarta Pared, en Godoy Cruz (entradas en taquilla con reservas al 261-212-5555).

Escrito, dirigido e interpretado por la propia Reta, el espectáculo combina el lenguaje del stand up con recursos teatrales para abordar temas como el envejecimiento, la sexualidad, la salud, la memoria, la relación con el propio cuerpo y los mandatos que marcaron a toda una generación.

Las anécdotas personales de la artista y la historia de una amiga que acaba de cumplir 60 años funcionan como disparadores de una propuesta que encuentra en el humor una forma de mirar la madurez desde otro lugar.

Lejos de instalar una visión melancólica, "Yo te avisé" propone cuestionar las ideas heredadas, recuperar los sueños postergados y descubrir que nunca es tarde para convertirse en protagonista de la propia historia.

"Quise hablar del paso del tiempo desde el humor porque reírnos de lo que vivimos nos permite mirarlo con menos miedo y más libertad. El público se reconoce en esas historias y eso genera una conexión muy especial durante la función", explica Flavia Reta.

Aunque interpela especialmente a mujeres y hombres que transitan la adultez y la madurez, la obra también busca dialogar con el público más joven. Desde el humor, plantea una especie de advertencia afectuosa: el paso del tiempo puede vivirse con mayor liviandad cuando se lo acepta sin prejuicios y con capacidad para reírse de uno mismo.

Más de tres décadas de trayectoria

Con una carrera que supera los 30 años, Flavia Reta ha desarrollado una intensa actividad como actriz, directora, productora teatral y creadora audiovisual.

Comenzó su recorrido profesional en 1991 participando en numerosas producciones para público adulto e infantil. En 2002 creó la serie televisiva "Se alquila", donde se desempeñó como actriz, productora y directora. El ciclo obtuvo el Premio Martín Fierro del Interior como Mejor Programa Humorístico y fue nuevamente nominado con su segunda temporada.

Además, integró el elenco de la película "Parque Central", trabajó como coach actoral y produjo diversas obras teatrales, entre ellas "Rosa de dos aromas" y "Redes que enredan".