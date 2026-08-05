"La propuesta era de separación": la Joaqui rompió el silencio en el confesionario de Rosalía

En una de las postales más emotivas de la tercera presentación de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires, La Joaqui se convirtió en la invitada del ya característico "confesionario" de la cantante española y sorprendió al revelar, por primera vez, cómo fue el final de su relación con Luck Ra .

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La artista argentina aprovechó el espacio que Rosalía incorporó en los conciertos de su nueva etapa artística con LUX, donde distintas invitadas comparten experiencias personales antes de interpretar " La Perla ". Tras las participaciones de Ángela Torres y Lali Espósito, esta vez fue el turno de la referente del RKT, quien abrió su corazón ante miles de fanáticos.

Durante su relato, La Joaqui explicó que desde pequeña colecciona "perlas", un símbolo de las traiciones, abandonos y momentos difíciles que atravesó en su vida. "Llevo toda mi vida recogiendo perlas. Tengo un collar desde chica y cada una representa un abandono, una traición o una vez que no me defendieron", expresó.

Luego vinculó esa metáfora con su reciente separación de Luck Ra, con quien mantuvo una relación durante casi dos años. "Conseguí una perla muy pesada y mi cadena no la pudo sostener. No era una perla mala, era una buena", dijo antes de recordar la ilusión que tenía de casarse con el cantante cordobés.

La artista contó que él la invitó a un viaje romántico de siete días y que interpretó la propuesta como el escenario ideal para una futura propuesta de matrimonio. "Preparé siete outfits para sorpresas románticas porque pensé que, si ese hombre me iba a pedir casamiento, quería que me recordara como la mujer más hermosa que había visto", relató.

Sin embargo, esa expectativa nunca se concretó. La Joaqui recordó que esperó durante los primeros días del viaje una declaración de amor que jamás llegó. En cambio, en la cuarta jornada recibió una noticia completamente distinta. "Ahí fue que llegó la propuesta, pero no de compromiso. Era de separación", reveló, provocando un silencio absoluto en el estadio mientras Rosalía seguía atentamente su historia.

La cantante explicó que, tras esa conversación, hizo las valijas y buscó refugio en terapia. "Salí corriendo al único lugar seguro que conozco: terapia", contó.

Cómo reaccionó La Joaqui

Lejos de cargar toda la responsabilidad sobre su expareja, La Joaqui compartió la reflexión que surgió después de hablar con su psicólogo. "Entendí que quien yo amo me deje de amar no lo vuelve un monstruo. Esa persona me dio muchísimo amor y tengo que agradecer haber vivido algo tan intenso", afirmó.

En el tramo final del confesionario, lanzó una frase que rápidamente despertó especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios la interpretaron como una referencia a los rumores que vincularon a Luck Ra con Tuli Acosta tras la separación. "Pensé que había una perla muy... muy zorra", dijo entre risas y enojo contenido.

Sin embargo, segundos después sorprendió con el giro de su historia. "¿Sabés quién era esa perla? ¡Yo! Porque tenía tanto miedo a que me dejaran de querer que empecé a aceptar cualquier dosis de amor. Recibía flores rojas cuando yo quería flores blancas. Cada vez que elijo a alguien, me dejo de elegir a mí. ¿Y sabés quién soy yo? ¡Yo soy La Joaqui, papá!", cerró.