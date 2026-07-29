Ante los rumores, La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra tras dos años de relación

Joaquinha Lerena de la Riva, conocida artísticamente como “La Joaqui” , confirmó el final de su relación con Luck Ra en un comunicado que publicó en sus historias de Instagram. Una “tercera en discordia” alimentó los rumores en los últimos días, y la cantante se vio obligada a confirmar la separación.

El Kuelgue presentará su nuevo álbum en Mendoza: cómo comprar las entradas para el show

Dónde está ubicada Fort Lauderdale, la lujosa ciudad cerca de Miami donde Lionel Messi y Antonela Rocuzzo compraron una nueva mansión

En el mensaje que publicó en redes sociales, explicó que “ambos decidieron terminar la pareja de común acuerdo” , tras dos años de relación. A su vez, La Joaqui aseguró que la decisión “no estuvo motivada por la falta de amor”. Esto espantó las supuestas teorías creadas por los seguidores de la pareja.

Desde hace días, los rumores de crisis en la pareja aumentaban de forma exponencial y lejos quedaban las anécdotas familiares que ambos habían compartido públicamente, a más de 24 meses de ese viaje a Brasil con fotografías de romance en un crucero.

En tanto, la trapera destacó el vínculo que el cantante construyó con sus hijas y pidió respeto para que ambos puedan atravesar este momento con tranquilidad. "Queremos comunicar, antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin" , escribió.

"Fue una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares", continuó Joaquinha y se dirigió a su ahora expareja: "Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él".

Comunicado de La Joaqui sobre su separación con Luck Ra.

No obstante, atribuyó -como en la mayoría de los casos mediáticos- el quiebre a cuestiones vinculadas con el enfoque de distintos caminos.

"Sino, más bien, deseos de un futuro y etapas distintas. Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor con el que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa".

"Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales. También pedimos comprensión a los medios: los respetamos y les agradecemos siempre su difusión, que nos ayudó a crecer, pero esto está siendo un duelo difícil para ambos y queremos solicitar piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible", cerró la intérprete.