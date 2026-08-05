Una cita con el teatro independiente: se estrenará el Encuentro Mendocino de Artes Escénicas con 30 obras

Del 13 al 16 de agosto, Mendoza será escenario de la primera edición del Encuentro Mendocino de Artes Escénicas (EMAE) , una propuesta que buscará poner en valor el teatro autogestivo de la provincia con una programación integrada por 30 obras y la participación de más de 220 artistas y productores.

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Organizado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza en conjunto con la Asamblea de Teatristas Independientes de Mendoza, el encuentro tendrá un carácter no competitivo y ofrecerá funciones en salas independientes, el Espacio Cultural Julio Le Parc y distintos departamentos del territorio provincial, con una marcada impronta federal.

La iniciativa nació a partir del trabajo conjunto entre el Estado y el sector artístico independiente con el propósito de visibilizar la calidad, diversidad y potencia de las artes escénicas mendocinas. La programación fue seleccionada por un jurado integrado por Pinty Saba, Jorgelina Jenón y Emanuel Gauna, quienes eligieron propuestas de teatro para sala, teatro infantil, circo, espectáculos para espacios abiertos y funciones destinadas a escuelas, infancias y público adulto.

El encuentro reunirá tanto a artistas emergentes como a referentes históricos de la escena local, consolidando un espacio de intercambio entre distintas generaciones y lenguajes escénicos.

Durante la presentación oficial, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, destacó que el EMAE surgió como respuesta a una necesidad planteada por el propio sector.

"Es una iniciativa a pedido del sector de artistas independientes de la provincia de Mendoza que abarca distintas miradas y lenguajes del teatro de la provincia. Entendemos que es un contexto muy complejo y difícil desde el punto de vista económico y lo que buscamos es poder generar estos espacios poniendo a disposición herramientas y articulando con distintos espacios de la provincia en una mirada federal. El puntapié de esto surge a través del diálogo y una necesidad concreta de trabajo", señaló.

Por su parte, Sara Noemí Arrojo remarcó el carácter colectivo del proyecto y la intención de celebrar una identidad artística propia. "Acercamos la propuesta de generar un encuentro de nuestro teatro, ese teatro con sabor mendocino, con el aroma y los colores que tiene el teatro de nuestra provincia. Se presentaron muchísimas obras y logramos seleccionar estas 30 propuestas para que nuestra audiencia nos acompañe a celebrar la producción autogestiva", expresó.

En la misma línea, el referente de la Asamblea de Teatristas Independientes, Fabián Castellani, destacó que uno de los principales objetivos fue construir un evento inclusivo y descentralizado. "Una de las ideas que pudimos plasmar es que no fuera competitivo, sino un encuentro. Otra de las banderas fue que fuera federal, evitando el centralismo, y que abarcara a las artes escénicas en general, permitiendo la danza, el teatro danza y los títeres", afirmó.

Entradas y sedes de este encuentro de teatro

Las funciones se desarrollarán en diferentes horarios y espacios de la provincia. En el Espacio Cultural Julio Le Parc y en las salas independientes adheridas, la entrada general tendrá un valor de $8.000.

En tanto, las funciones programadas en los distintos departamentos serán con entrada gratuita o bajo modalidad colaborativa, y también habrá presentaciones especiales destinadas a instituciones educativas.

Cronograma

Jueves 13 de agosto

10.30H. El Inglés. Unipersonal de Guillermo Troncoso -Casa del Bicentenario “Juanita Vera” (RP34 100, Villa Tulumaya, Lavalle).

15H. Las cartas de Tentac. La Tía Tomasa – Ctro. Cultural Pascual Lauriente (Av. Bandera de los Andes 8956, Guaymallén).

15H. Colores de mi pueblo. Telares Teatro – Biblioteca Alto Verde (RP50 Km 1025, Alto Verde, San Martín).

20.30H. Anatomía de la ausencia – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Vilma Rúpolo (Av. Mitre S/N, Mendoza).

20.30H. La Pilarcita. Érica Gómez – Teatro El Taller (Granaderos 1964, Ciudad).

21H. Harta. Grupo Harta – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Tejada Gómez (Av. Mitre S/N, Guaymallén).

21.30H. No podía volver. Laura Lahoz – Sala Ana Frank (Maipú 230, Ciudad).

Viernes 14 de agosto

10.30H. Trompos, la última jugada. Circo Rústico – ECA Sur (Av. El Libertador 11, San Rafael).

15H. La última gota de color. Centro Cultural Eugenio Bustos (Padre Ambrosio Bonfanti, San Carlos).

15.30H. Sueña Pandora sueña. Pandora Clown – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Chalo Tulián (Av. Mitre S/N, Guaymallén).

21H. Subte. Sólo Dúo – Sala Cultural “Islas Malvinas” (San Miguel 1540, Las Heras).

21H. Pequeña pieza patética. Caminos de Monos – Cajamarca Teatro (Av. España 1767, Ciudad).

21H. El elegido. Compañía La Monarca – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Tito Francia (Av. Mitre S/N, Guaymallén).

21H. La curaduría de arte de Blanca. Las Jugadoras Teatro – Teatro Leonardo Favio (Viamonte 5426, Chacras de Coria, Luján de Cuyo).

21. 30H. Bairoletto, el pampero. Escuela de Teatro General Alvear – Escuela de Teatro “María Delia Achetoni” (Sargento Medina 476, General Alvear).

22H. Rojo profundo. Deseo en el jardín de las delicias. El Jardín – Sala Ana Frank (Maipú 230, Ciudad).

Sábado 15 de agosto

16H. Aventuras a todo terreno – Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060, Tupungato).

17H. Desorbitados. Ultravioleta Teatro – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Tito Francia (Av. Mitre S/N, Guaymallén).

20H. Boxeo – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Vilma Rúpolo (Av. Mitre S/N, Guaymallén).

20.30H. Cóndor, vos no. Concertado – Casa Violeta (Paraguay 1474, Godoy Cruz).

21H. El nuevo código. Concertado – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Tejada Gómez (Av. Mitre S/N, Guaymallén).

21H. Un montón de brujas volando por el cielo. Alejandro Conte – Centro Cultural Pascual Lauriente (Av. Bandera de los Andes 8956, Guaymallén).

Domingo 16 de agosto

16H. María Elena y la brigada de los sueños. Cardumen Teatro – Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz).

16H. A todo riesgo. Do Puntos – Plaza Carlos María de Alvear (Olascoaga 16, General Alvear).

20H. Laurel. Manu García – Teatro El Taller (Granaderos 1964, Ciudad).

20H. Damiens – El cuerpo de los condenados – Centro Cultural Pascual Lauriente (Av. Bandera de los Andes 8956, Guaymallén).

20.30H. Delirio a dúo. Proyecto Lima – Coprod. Cajamarca Teatro – Cajamarca Teatro (Av. España 1767, Ciudad).

21H El monstruo está entre nosotros. Nicolás Perrone – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Vilma Rúpolo (Av. Mitre S/N, Guaymallén).

21H. Dosis 87m. Insomnia Teatro de Sombras – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Tejada Gómez (Av. Mitre S/N, Guaymallén).

21H. Ángeles. La Casa de Arriba Teatro – Casa Violeta (Paraguay 1474, Godoy Cruz).