Una cita con el teatro independiente: se estrenará el Encuentro Mendocino de Artes Escénicas con 30 obras

La iniciativa nació a partir del trabajo conjunto entre el Estado y el sector artístico independiente con el propósito de visibilizar la calidad, diversidad y potencia de las artes escénicas mendocinas. La programación fue seleccionada por un jurado integrado por Pinty Saba, Jorgelina Jenón y Emanuel Gauna, quienes eligieron propuestas de teatro para sala, teatro infantil, circo, espectáculos para espacios abiertos y funciones destinadas a escuelas, infancias y público adulto.
"Es una iniciativa a pedido del sector de artistas independientes de la provincia de Mendoza que abarca distintas miradas y lenguajes del teatro de la provincia. Entendemos que es un contexto muy complejo y difícil desde el punto de vista económico y lo que buscamos es poder generar estos espacios poniendo a disposición herramientas y articulando con distintos espacios de la provincia en una mirada federal. El puntapié de esto surge a través del diálogo y una necesidad concreta de trabajo", señaló.
Por su parte, Sara Noemí Arrojo remarcó el carácter colectivo del proyecto y la intención de celebrar una identidad artística propia. "Acercamos la propuesta de generar un encuentro de nuestro teatro, ese teatro con sabor mendocino, con el aroma y los colores que tiene el teatro de nuestra provincia. Se presentaron muchísimas obras y logramos seleccionar estas 30 propuestas para que nuestra audiencia nos acompañe a celebrar la producción autogestiva", expresó.
En la misma línea, el referente de la Asamblea de Teatristas Independientes, Fabián Castellani, destacó que uno de los principales objetivos fue construir un evento inclusivo y descentralizado. "Una de las ideas que pudimos plasmar es que no fuera competitivo, sino un encuentro. Otra de las banderas fue que fuera federal, evitando el centralismo, y que abarcara a las artes escénicas en general, permitiendo la danza, el teatro danza y los títeres", afirmó.
Entradas y sedes de este encuentro de teatro
Las funciones se desarrollarán en diferentes horarios y espacios de la provincia. En el Espacio Cultural Julio Le Parc y en las salas independientes adheridas, la entrada general tendrá un valor de $8.000.
En tanto, las funciones programadas en los distintos departamentos serán con entrada gratuita o bajo modalidad colaborativa, y también habrá presentaciones especiales destinadas a instituciones educativas.
Cronograma
Jueves 13 de agosto
10.30H. El Inglés. Unipersonal de Guillermo Troncoso -Casa del Bicentenario “Juanita Vera” (RP34 100, Villa Tulumaya, Lavalle).
15H. Las cartas de Tentac. La Tía Tomasa – Ctro. Cultural Pascual Lauriente (Av. Bandera de los Andes 8956, Guaymallén).
15H. Colores de mi pueblo. Telares Teatro – Biblioteca Alto Verde (RP50 Km 1025, Alto Verde, San Martín).
20.30H. Anatomía de la ausencia – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Vilma Rúpolo (Av. Mitre S/N, Mendoza).
20.30H. La Pilarcita. Érica Gómez – Teatro El Taller (Granaderos 1964, Ciudad).
21H. Harta. Grupo Harta – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Tejada Gómez (Av. Mitre S/N, Guaymallén).
21.30H. No podía volver. Laura Lahoz – Sala Ana Frank (Maipú 230, Ciudad).
Viernes 14 de agosto
10.30H. Trompos, la última jugada. Circo Rústico – ECA Sur (Av. El Libertador 11, San Rafael).
15H. La última gota de color. Centro Cultural Eugenio Bustos (Padre Ambrosio Bonfanti, San Carlos).
15.30H. Sueña Pandora sueña. Pandora Clown – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Chalo Tulián (Av. Mitre S/N, Guaymallén).
21H. Subte. Sólo Dúo – Sala Cultural “Islas Malvinas” (San Miguel 1540, Las Heras).
21H. Pequeña pieza patética. Caminos de Monos – Cajamarca Teatro (Av. España 1767, Ciudad).
21H. El elegido. Compañía La Monarca – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Tito Francia (Av. Mitre S/N, Guaymallén).
21H. La curaduría de arte de Blanca. Las Jugadoras Teatro – Teatro Leonardo Favio (Viamonte 5426, Chacras de Coria, Luján de Cuyo).
21. 30H. Bairoletto, el pampero. Escuela de Teatro General Alvear – Escuela de Teatro “María Delia Achetoni” (Sargento Medina 476, General Alvear).
22H. Rojo profundo. Deseo en el jardín de las delicias. El Jardín – Sala Ana Frank (Maipú 230, Ciudad).
Sábado 15 de agosto
16H. Aventuras a todo terreno – Hotel Turismo Tupungato (Av. Belgrano 1060, Tupungato).
17H. Desorbitados. Ultravioleta Teatro – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Tito Francia (Av. Mitre S/N, Guaymallén).
20H. Boxeo – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Vilma Rúpolo (Av. Mitre S/N, Guaymallén).
20.30H. Cóndor, vos no. Concertado – Casa Violeta (Paraguay 1474, Godoy Cruz).
21H. El nuevo código. Concertado – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Tejada Gómez (Av. Mitre S/N, Guaymallén).
21H. Un montón de brujas volando por el cielo. Alejandro Conte – Centro Cultural Pascual Lauriente (Av. Bandera de los Andes 8956, Guaymallén).
Domingo 16 de agosto
16H. María Elena y la brigada de los sueños. Cardumen Teatro – Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz).
16H. A todo riesgo. Do Puntos – Plaza Carlos María de Alvear (Olascoaga 16, General Alvear).
20H. Laurel. Manu García – Teatro El Taller (Granaderos 1964, Ciudad).
20H. Damiens – El cuerpo de los condenados – Centro Cultural Pascual Lauriente (Av. Bandera de los Andes 8956, Guaymallén).
20.30H. Delirio a dúo. Proyecto Lima – Coprod. Cajamarca Teatro – Cajamarca Teatro (Av. España 1767, Ciudad).
21H El monstruo está entre nosotros. Nicolás Perrone – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Vilma Rúpolo (Av. Mitre S/N, Guaymallén).
21H. Dosis 87m. Insomnia Teatro de Sombras – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Tejada Gómez (Av. Mitre S/N, Guaymallén).
21H. Ángeles. La Casa de Arriba Teatro – Casa Violeta (Paraguay 1474, Godoy Cruz).