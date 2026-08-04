Simpecao celebra sus 30 años en el teatro Independencia: dónde comprar las entradas

El teatro Independencia será el escenario este viernes de un show que celebra la historia de la banda mendocina.

La histórica banda mendocina Simpecao celebrará tres décadas de trayectoria con un concierto especial en el Teatro Independencia. La cita será este viernes 7 de agosto, a las 21, en una noche que recorrerá las canciones más representativas de su carrera, reunirá a invitados especiales y contará con la participación de la Orquesta Infanto-Juvenil EMAÚS en una producción especialmente diseñada para conmemorar este aniversario.

Actualmente, Simpecao está integrado por Carina Beysa en voz, Daniel Moreno y Clonti Benegas en guitarras flamencas, Federico Alma en bajo, Gabriela Garro en batería y Leonardo Landa en percusión. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb y en la boletería del Teatro Independencia.

Cómo será el show en el teatro Independencia Bajo el nombre "Simpecao 30 años", el espectáculo propondrá un viaje por los ocho discos editados por la agrupación desde sus comienzos. El repertorio incluirá clásicos como " Quítame el respiro", "Aflamencarse", "Pa que nadie sienta pena" y "Noches de Rumba y Vino", temas que marcaron la identidad musical del grupo y consolidaron su lugar dentro de la escena de la rumba flamenca argentina.

Uno de los momentos destacados de la velada será el encuentro con la Orquesta Infanto-Juvenil EMAÚS, dirigida por David Bajda, que se sumará a la banda en una serie de arreglos preparados especialmente para la ocasión. Además, el concierto contará con la presencia de otros músicos invitados que participarán en distintos pasajes del show.

Desde su formación, Simpecao desarrolló un estilo propio que fusiona la tradición de la rumba flamenca con influencias del rock y la música latina. Esa búsqueda artística la llevó a recorrer escenarios de todo el país, con presentaciones en espacios como ND Ateneo, La Trastienda y el Centro Cultural Borges, además de participar en festivales emblemáticos de Cuyo, entre ellos Rivadavia Canta al País y la Fiesta Nacional de la Vendimia.