3 de agosto de 2026 - 11:38

Guillermo Troncoso vuelve al teatro Quintanilla: presentará el unipersonal "El inglés"

El teatro Quintanilla recibirá al reconocido actor mendocino el próximo sábado.

Captura de pantalla 2026-08-03 111102
Captura de pantalla 2026-08-03 110915
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras recorrer distintas provincias del país, Guillermo Troncoso volverá a encontrarse con el público mendocino con "El inglés", el unipersonal escrito por Juan Carlos Gené que marcó el inicio de la temporada 2026 del Teatro Quintanilla y se convirtió en una de las producciones teatrales locales más celebradas del año.

Leé además

campedrinos, el fenomeno del folclore, dara un show en el teatro mendoza: donde comprar las entradas

Campedrinos, el fenómeno del folclore, dará un show en el teatro Mendoza: dónde comprar las entradas

Por Redacción Espectáculos
Javier Calvin, Mark Young, Adrián Castro, Indio Láser y Marcos Gabriel Martínez.

Orígenes del Rock Nacional: un viaje a las raíces de la música argentina en el Teatro Mendoza

Por Redacción Espectáculos

La función será este sábado 8 de agosto, a las 21, en el Teatro Quintanilla, donde el reconocido actor ofrecerá una nueva oportunidad para ver una obra que revive las Invasiones Inglesas de 1806 desde una mirada profundamente humana y teatral. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb. El valor general es de $20.000.

Con una interpretación que exige un amplio despliegue actoral, Troncoso da vida a múltiples personajes para reconstruir uno de los momentos fundacionales de la historia argentina, cuando comenzaron a delinearse las primeras expresiones de identidad y conciencia colectiva. La puesta combina actuación, música y una intensa presencia escénica para construir un relato que entrelaza memoria, política y condición humana.

Un clásico en el teatro Quintanilla

La obra fue escrita por el dramaturgo, actor y director Juan Carlos Gené, una de las figuras fundamentales del teatro argentino y latinoamericano. Estrenada originalmente en 1975 con Pepe Soriano y el Cuarteto Zupay, "El inglés" tuvo una amplia repercusión y volvió a los escenarios en 1983, tras el regreso del autor del exilio, iniciando un nuevo recorrido por Argentina y España.

La nueva presentación también coincide con un momento especial en la carrera de Troncoso, quien celebra cuatro décadas de trayectoria artística. Actor, director, mimo y titiritero, ha participado en más de 50 espectáculos como intérprete y dirigido más de 25 producciones. Su trabajo lo llevó a realizar giras por Ecuador, Brasil, Uruguay y Chile, además de representar a Mendoza en festivales internacionales de China y Tailandia.

A lo largo de su carrera también ha tenido una destacada participación en la Fiesta Nacional de la Vendimia, dirigiendo elencos de cientos de artistas, y recientemente integró el elenco de la película "Papá al rescate", coproducción argentino-chilena disponible en Netflix.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

luis salinas vuelve al teatro independencia con un concierto que homenajeara a pocho sosa

Luis Salinas vuelve al teatro Independencia con un concierto que homenajeará a Pocho Sosa

Por Redacción Espectáculos
cita historica para el rock mendocino: presentaran un disco inedito de altablanca en el teatro independencia

Cita histórica para el rock mendocino: presentarán un disco inédito de Altablanca en el teatro Independencia

Por Redacción Espectáculos
Ricardo Darín y su nueva vida, cerca de su hijo y su nieto, en Madrid. 

El cambio de rumbo en la vida de Ricardo Darín a los 69 años: proyectos teatrales, tranquilidad y la felicidad de ser abuelo

Por Daniela Leiva
el ciclo de teatro breve desembarca con tres historias en una sola noche

El Ciclo de Teatro Breve desembarca con tres historias en una sola noche