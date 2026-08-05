Una sátira política que ya es un clásico del teatro argentino: "Continente Viril" estrena en el Cajamarca

Este sábado 8 de agosto a las 21.30, Cajamarca Teatro abrirá sus puertas para " Continente Viril ", la celebrada obra del dramaturgo argentino Alejandro Acobino, considerada uno de los grandes éxitos del teatro argentino. Con dirección de Víctor Arrojo , la puesta cuenta con las actuaciones de Darío Martínez, Diego Martínez, David Laguna y Federico Bottaro.

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Las entradas anticipadas, con un valor de $18.000 hasta este jueves 6 de agosto, pueden adquirirse a través de EntradaWeb.

Ambientada en 1989, la historia transcurre en una aislada base antártica argentina donde la rutina de un empleado municipal, un sargento y un coronel obsesionado con alcanzar su retiro se ve alterada por la llegada de un científico que investiga un fenómeno tan insólito como inquietante: el extraño comportamiento de los pingüinos de la zona.

A partir de esa premisa, "Continente Viril" despliega una sátira política cargada de humor y absurdo que, lejos de quedarse en la comedia, expone algunas de las páginas más oscuras de la historia reciente del país. El autoritarismo, la obediencia debida, la sombra de la Guerra de Malvinas y la complicidad social aparecen retratados en una obra que utiliza la parodia para reflexionar sobre la memoria, la verdad y el olvido.

La pieza contrapone la rigidez de la jerarquía militar y la desidia burocrática con un acontecimiento inexplicable: el misterioso suicidio masivo de pingüinos, una imagen grotesca que funciona como metáfora de las contradicciones de la institucionalidad argentina.

La dirección está a cargo de Víctor Arrojo, creador escénico, productor y docente de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. También es director artístico y productor ejecutivo del Proyecto Cajamarca Teatro, donde desarrolla una búsqueda que combina dramaturgias de autor con una fuerte impronta en la dirección y el trabajo actoral.

Una obra de teatro premiada

Escrita por Alejandro Acobino, "Continente Viril" recibió numerosos reconocimientos desde su estreno. La obra fue presentada en festivales nacionales e internacionales, traducida al francés y al inglés, e incluso llegó a representarse en Estados Unidos, consolidándose como una de las piezas más destacadas del teatro argentino de las últimas décadas.

Acobino, nacido en Buenos Aires en 1969 y fallecido en 2024, desarrolló una prolífica carrera como dramaturgo, poeta y guionista. Su escritura se distinguió por combinar irreverencia, humor y una mirada crítica sobre temas sociales y políticos complejos.