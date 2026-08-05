Carlos Tévez mostró su mega mansión: réplicas de trofeos, camisetas enmarcadas y piscina techada

El actual entrenador de Talleres recibió a sus ex compañeros del Manchester United para recorrer los rincones más íntimos de su imponente propiedad bonaerense.

Carlos Tévez sorprendió al abrir las puertas de su espectacular vivienda en un encuentro cargado de nostalgia con Patrice Evra y Park Ji-sung. Los ex futbolistas del Manchester United visitaron al "Apache" para grabar un episodio de su programa Shoot for Love, revelando detalles arquitectónicos y tesoros personales que el ídolo de Boca Juniors atesora en su intimidad.

La recorrida permitió ver un enorme jardín donde destaca una pileta diseñada como un lago artificial, rodeada de rocas y vegetación natural para simular un entorno virgen. Este espacio exterior convive con una importante piscina techada, que garantiza el confort durante todo el año, y un sector de quincho equipado con parrilla para las reuniones sociales.

¿Qué tesoros futbolísticos guarda Tévez en su mansión? En el interior, la propiedad funciona como un museo personal de su exitosa trayectoria deportiva. Las paredes de los pasillos lucen murales pintados con su imagen representando a cada uno de los clubes donde jugó, mientras que las salas principales exhiben diversas camisetas enmarcadas que marcaron hitos en su carrera profesional tanto en Argentina como en el exterior.

La disposición de estos elementos responde a la intención del deportista de mantener vivo el vínculo con sus raíces y sus logros más significativos. Esta ambientación no es solo decorativa, sino que constituye un entorno que refuerza su identidad tras el retiro, transformando los triunfos en un legado tangible dentro del ámbito familiar. Dicha búsqueda de trascendencia se observa claramente en las réplicas exactas de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental que el futbolista ganó con la camiseta xeneize.

Una de las piezas que más impactó a sus invitados fue el metegol con la forma de la Bombonera ubicado en la sala de estar. Se trata de una pieza de colección única que refleja su fanatismo por el club de la Ribera, integrando la pasión futbolera con el diseño de una casa de lujo que combina trofeos históricos con tecnología y máximo confort.