"Perfecta": el documental sobre Silvina Luna revelará videos que grabó en sus últimos días

A casi tres años del fallecimiento de Silvina Luna, salieron a la luz detalles sobre Perfecta: La voz de Silvina Luna, el documental anunciado por la plataforma Netflix que reconstruirá la vida y la batalla médica de la modelo y actriz a partir de registros audiovisuales inéditos que ella misma decidió grabar antes de morir.
La producción fue concebida como un deseo expreso de la propia ex participante de Gran Hermano, quien registró videos y mensajes de voz dirigidos a su familia y amigos durante las distintas etapas de sus tratamientos de salud.
El deseo de Silvina Luna
Según revelaron desde su entorno, la intención de la modelo era que su testimonio sirviera de advertencia para que ninguna otra persona atravesara el sufrimiento que le provocaron las secuelas de las cirugías estéticas.
El documental combinará este archivo personal grabado en primera persona con reconstrucciones y entrevistas exclusivas. Entre las apariciones destacadas se encuentran los testimonios de su hermano, Ezequiel Luna, y de su amiga cercana Bárbara Corvalán, quienes acompañaron el proceso y respaldaron la difusión del material.
Un retrato íntimo en Netflix
Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, tras permanecer más de dos meses internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires por una insuficiencia renal crónica derivada de las aplicaciones de polimetilmetacrilato efectuadas por el médico Aníbal Lotocki.
El proyecto busca ofrecer un retrato íntimo de la modelo sin intermediarios, abordando no solo su carrera mediática y el estándar de perfección impuesto por el medio, sino también la dimensión humana de su lucha, sus reflexiones sobre el dolor y su búsqueda de sanación espiritual. Se prevé que el largometraje llegue a la pantalla del servicio de streaming durante el año 2027.