Así es el departamento de época del Chino Darín y Úrsula Corberó en Barcelona, donde viven junto a su hijo Dante

Úrsula Corberó y el Chino Darín viven en un departamento de estilo clásico ubicado en el centro de Barcelona, España. La propiedad, completamente renovada, combina detalles arquitectónicos originales con una decoración contemporánea y luminosa, y es el lugar donde la pareja transita su nueva etapa familiar junto a Dante, su primer hijo, nacido el 9 de febrero de 2026.

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A través de distintas publicaciones en sus redes sociales, ambos dejaron ver algunos rincones de la vivienda, que según la prensa española tendría un valor cercano a los 400.000 euros.

La vivienda conserva gran parte de la arquitectura típica de los edificios históricos de Barcelona.

Úrsula Corberó y el Chino Darín viven en un departamento de estilo clásico ubicado en el centro de Barcelona.

Entre sus principales características se destacan:

La combinación entre elementos clásicos y una estética minimalista le aporta al departamento una identidad elegante y atemporal.

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Una cocina moderna integrada al estilo clásico

Aunque el inmueble mantiene su esencia histórica, varios ambientes fueron actualizados con materiales y equipamiento contemporáneos.

La cocina es uno de los mejores ejemplos de esa renovación. Allí predominan las superficies de mármol blanco, revestimientos que imitan ladrillo visto en color blanco, hornallas de inducción y un extractor de acero inoxidable que aporta un estilo moderno sin romper con la armonía del resto de la vivienda.

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Un living amplio y muy luminoso

El living gira alrededor de un gran sillón blanco acompañado por almohadones del mismo tono.

El sofá está ubicado debajo de un enorme ventanal que permite el ingreso de abundante luz natural durante gran parte del día, una característica que se repite en prácticamente todos los ambientes del departamento.

La decoración es sobria, con pocos objetos a la vista y una marcada apuesta por los espacios despejados.

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El cuarto de Dante y los primeros días como padres

Tras el nacimiento de Dante, Úrsula Corberó compartió algunas imágenes del interior de la vivienda.

En una de ellas puede verse una cuna de madera de líneas simples y diseño redondeado ubicada junto a la cama matrimonial, mientras que otra publicación mostró la habitación preparada especialmente para el bebé.

El cuarto infantil mantiene el mismo estilo minimalista del resto de la casa e incluye un cambiador de madera y algunos elementos decorativos, entre ellos un peluche de pingüino.

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El nacimiento de Dante, el primer hijo de la pareja

Úrsula Corberó dio a luz el 9 de febrero de 2026 en una clínica de Barcelona.

La ciudad donde nacería el bebé había despertado cierta expectativa en los medios, aunque el propio Chino Darín explicó tiempo después que la decisión respondió al deseo de la actriz.