4 de agosto de 2026 - 15:50

Así es la casa de Guillermo Coppola en Palermo: muebles blancos, bar personal y objetos míticos

El exrepresentante de Maradona reveló su rutina de belleza diaria y el rincón más especial de su hogar, donde conserva el jarrón que lo llevó a la cárcel en 1996.

Guillermo Coppola mostró su casa en Palermo.&nbsp;
Guillermo Coppola mostró su casa en Palermo. 

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Por Daniela Leiva

Guillermo Coppola abrió las puertas de su residencia en Palermo, un refugio que habita desde hace cuatro décadas y que refleja su evolución personal. Entre paredes de cristal y muebles minimalistas, el mánager mostró desde sus trofeos más preciados hasta los detalles de una vida marcada por el fútbol y la exposición mediática constante.

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El jarrón histórico en el centro de la escena

El mánager señaló que el rincón del famoso jarrón es su lugar favorito de la casa por la carga simbólica que representa. Este objeto decorativo fue el eje del operativo de 1996 donde la policía plantó droga para incriminarlo en una causa judicial que lo llevó a prisión durante 97 días. Tras ser absuelto y comprobarse las irregularidades de la investigación, el jarrón regresó a su hogar, transformándose de una prueba delictiva en una pieza de colección que el anfitrión exhibe hoy sin solemnidad.

Una cava de lujo para recibir invitados

Aunque posee una cava impactante con botellas de Bellini, licores y whisky japonés, el dueño de casa aclaró que prácticamente no consume alcohol. La mayoría de estas piezas son obsequios de alta gama que conserva exclusivamente para agasajar a sus visitas, mientras que en su heladera personal predomina el agua mineral.

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