Muerte de Silvina Luna: fijaron fecha para una junta médica clave en la causa contra Lotocki

El próximo martes 4 de agosto, se llevará a cabo una junta médica clave en el marco de la causa que investiga la muerte de la actriz Silvina Luna en 2023. El encuentro tendrá lugar a las 10 en el edificio de la Morgue Judicial, ubicado en la calle Viamonte 2101, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60.

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Se trata de un pedido que había hecho el abogado Fernando Burlando , representante legal de Matías Luna, hermano de la modelo, a fin de que se amplíe “la pericia realizada con fecha 15 de septiembre de 2025 para que la junta médica se expida sobre cuatro aspectos de fundamental relevancia para la causa”.

El planteo, presentado el 3 de febrero pasado, refiere "al momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo” de Luna y “qué tratamiento se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva”.

El siguiente punto abre el interrogante sobre “en qué momento habría sido oportuno dicho tratamiento” y pone sobre la mesa los “controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki” al indagar si fueron “los adecuados de acuerdo al tipo de intervención que llevó a cabo”.

Por último, se consulta si el imputado “se encontraba en condiciones (de acuerdo a su experiencia y conocimiento del caso) de intervenir de alguna manera para evitar que el desarrollo de los granulomas le produjera a la paciente las consecuencias que tuvo en su salud”.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Burlando se mostró conforme y consignó que “los tiempos de la justicia no fueron sanos para Silvina o la familia”.

La condena

En febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat condenó a Lotocki a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por cinco años, tras encontrarlo responsable de las lesiones graves reiteradas que sufrieron Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Silvina Luna.

En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal amplió la condena a 8 años porque consideró que también había cometido el delito de estafa, y aumentó a 10 años el tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión.