Marcela Tauro pidió disculpas tras un repudiable y polémico comentario que hizo al aire: "Fue un horror"

La periodista Marcela Tauro ofreció disculpas públicas luego de la repercusión que generaron unas declaraciones realizadas durante un programa radial, las cuales fueron ampliamente difundidas en redes sociales y despertaron críticas.

Horas después de la controversia, la panelista aclaró que sus palabras no reflejaban lo que intentó expresar y reconoció que cometió un error al formular su idea.

Mientras participaba de un magazine conducido por Santiago del Moro , el debate giró en torno a la valoración de hechos históricos desde una mirada actual. En ese contexto, Del Moro sostuvo que " en un momento se lo empezó a juzgar a Cristóbal Colón con la mirada de hoy ".

A partir de esa reflexión, Tauro expresó: " Todas las guerras son calamidades, los descubrimientos y todo, si no, hoy no estaríamos acá ". Luego agregó que " no hay que enojarse, sino honrar " y pronunció una frase que posteriormente generó una fuerte polémica y se viralizó en redes sociales.

“¿En cuántas familias, padres han violado a sus hijos? No hay que perdonarlos, hay que honrarlos porque si no, no te va bien en la vida. Si no, no hubiéramos llegado hasta acá”. “Cada vez hay gente más violenta. Porque estamos mirando el pasado en lugar de mirar cómo estamos nosotros” , cerró la panelista.

Marcela tauro : “No hay que enojarse con los violadores, hay que honrar. Cuantas familias, padres han VIOLADO a sus hijos? ESTA BIEN, no hay que perdonarlos, HAY QUE HONRARLOS” Medio raro el programa de del moro pic.twitter.com/ra8It2tiqT

La rectificación y el pedido de perdón

Más tarde, durante el programa Intrusos, la periodista reconoció públicamente el error. "Hoy, en la radio, se viralizó algo que dije; fue un horror del que obviamente quise decir lo contrario: quise decir una cosa y dije otra, y no está bien lo que mencioné", afirmó.

También explicó que decidió dar la cara para pedir disculpas: "Quiero pedir disculpas y dar la cara frente a cámara, así como lo haré en un micrófono de la radio. Es lo mejor porque me conocen hace 40 años. Es un horror lo que dije, y salió al aire. No pienso eso, obviamente".

Embed "Quise decir lo contrario. Fue un horror lo que dije."

Marcela Tauro pidió disculpas en #Intrusos después de sus polémicos dichos en la radio. pic.twitter.com/5z8PhRPicl — emi (@eeemiliano) June 30, 2026

Durante su descargo, Tauro dirigió un pedido de disculpas a quienes pudieron sentirse afectados por sus palabras. "Principalmente, quiero pedir disculpas a todas las mujeres y hombres que pasaron por esa situación, porque se sintieron mal, obviamente, y el dolor que les removí otra vez", manifestó.

Finalmente, sostuvo que asumía plenamente la responsabilidad por lo ocurrido y remarcó que decidió expresarse frente a cámara porque consideró que era la mejor manera de transmitir su arrepentimiento.