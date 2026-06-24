24 de junio de 2026 - 19:11

Juicio por la muerte de Maradona: declararán los tres enfermeros que lo atendieron en sus últimos días

Los profesionales formaban parte del equipo que asistió al exfutbolista durante su internación domiciliaria y participaban de un grupo de WhatsApp donde se reportaba a diario su estado de salud.

Juicio por la muerte de Maradona: declararán los tres enfermeros que lo atendieron en sus últimos días

Juicio por la muerte de Maradona: declararán los tres enfermeros que lo atendieron en sus últimos días

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Los tres enfermeros que atendieron a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en el country San Andrés declararán este jueves en el juicio por la muerte del célebre futbolista, por lo que se espera una audiencia clave.

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Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de Aldo Arnez Zenteno, Tamara Débora Mansilla y Diana Loreley Cáceres, profesionales pertenecientes a Medidom, la empresa de cuidados domiciliarios contratada por Swiss Medical para el tratamiento del paciente en Benavídez.

Todos ellos integraron el grupo de WhatsApp “Tigre”, un chat clave en el caso, donde se mantenían conversaciones sobre la salud de Maradona. Allí informaban si se dejaba tomar los signos vitales, si ingería los medicamentos y sus distintos estados de ánimo.

Los cinco de los especialistas que participaban de las conversaciones eran: el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna; y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid.

Leopoldo Luque, el gran protagonista de la primera semana del juicio.
Leopoldo Luque, imputado por la muerte de Maradona

Leopoldo Luque, imputado por la muerte de Maradona

Todos ellos están acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino, pero la única que afrontará un juicio por jurados populares será Madrid.

Los imputados por la muerte de Maradona son: el neurocirujano y exmédico de confianza de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; y el psicólogo Carlos Díaz. Los tres se encuentran acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión, según lo establecido por el Código Penal argentino.

Las últimas declaraciones de Luque

Leopoldo Luque declaró este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y afirmó que no tenía injerencia en las decisiones vinculadas con la internación domiciliaria del astro en el country San Andrés, en Tigre. Además, apuntó contra la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y el médico clínico Pedro Di Spagna.

"Nunca jamás tomé el rol de médico clínico de él, siempre lo derivé", expresó Luque durante su declaración. Según las fuentes consultadas, Luque aseguró que Maradona se encontraba lúcido luego de la operación por el hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos y que el paciente había manifestado su deseo de regresar a su casa.

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