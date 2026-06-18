"Parecía tener el freno de mano puesto": la extraña declaración de 'Monona', la cocinera de Maradona

'Monona' , la cocinera que estuvo en la residencia del country San Andrés, ofreció este jueves una declaración extraña en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, al manifestar que "no recordaba" el día del fallecimiento.

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Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la testigo, identificada como Milagros Rodríguez, parecía "desmemoriada" y "reticente" a la hora de responder preguntas de los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari.

"Parecía tener el freno de mano puesto, creo que tiene miedo. Casi la encanan" , consignaron los allegados que presenciaron la vigésima audiencia del segundo debate por el supuesto homicidio simple con dolo eventual.

El juez Alberto Gaig , ante las constantes evasivas de la testigo, le advirtió en diversas ocasiones que declaraba bajo juramento, al tiempo que le preguntó si tenía algún vínculo laboral o amoroso con alguno de los siete acusados, a lo que 'Monona' contestó: "Sí, con Maxi" .

"¿Quién es Maxi?" , interrogó nuevamente el magistrado y la cocinera mencionó a Maximiliano Pomargo (cuñado del abogado Matías Morla y ex asistente personal de Maradona), quien es "el padrino de su hija". Pomargo no está imputado en la causa.

Gaig le reclamó a la mujer que "haga el máximo esfuerzo porque este es un juicio importante": "No le estoy pidiendo que mienta o invente".

Leopoldo Luque, el gran protagonista de la primera semana del juicio. Leopoldo Luque. NA

Luego, Rodríguez recordó que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov eran "los médicos de cabecera", mientras que nombró al psicólogo Carlos Díaz.

Con respecto a la noche anterior de la muerte -el 24 de noviembre de 2020- sostuvo que el astro argentino estaba "bien" pero "enojado". El 25, aseguró haberle realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar junto a Cosachov, la enfermera Dahiana Madrid y el jefe de la custodia Julio César Coria.

"Yo le hacía respiración boca a boca y nos íbamos turnando", precisó 'Monona', quien dejó más dudas que respuestas en una declaración llamativa.

En tanto, Alfredo Cottaro (hermano de Carlos Cottaro) -acompañante terapéutico- señaló que la dieta no era adecuada porque a Diego "le daban de comer osobuco con sal y sánguches de miga con jamón crudo".

Por su parte, el ex médico tratante y neurocirujano, Leopoldo Luque, volverá a comparecer la semana que viene, a fin de contextualizar unas conversaciones reproducidas en el juicio.