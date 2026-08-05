Juicio por la muerte de Maradona: un custodio reveló que sacaron a Diego del country cinco días antes de morir.

Un custodio que acompañó a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre declaró este martes en el juicio por la muerte del astro argentino. El testigo reveló que el 20 de noviembre de 2020, cinco días antes del fallecimiento , trasladaron al futbolista y “lo sacaron” del country.

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Se trata de Martín “Chori” Domínguez, el último encargado de la seguridad del célebre futbolista que rotaba los turnos cada semana junto a Julio Soria y Julio César Coria , este último detenido por falso testimonio en el primer juicio nulo.

Fuentes calificadas del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Domínguez “básicamente dijo lo mismo que en su testimonial” en la etapa de instrucción.

“Parece que salieron fuera” del barrio cerrado San Andrés, consignó un vocero de la investigación, al sostener que esa frase desmiente los dichos de Jonatan Espósito , el sobrino del ídolo. “Lo sacaron a Diego él y Joni en una camioneta y Luque tenía conocimiento. Una locura” , señalaron ante la consulta de NA.

En este sentido, el custodio reconoció mantener conversaciones con el neurocirujano y exmédico personal de Maradona, Leopoldo Luque, uno de los ocho acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual: “Tenían mucho intercambio diario”.

El custodio Martín “Chori” Domínguez, declaró en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona Web

Asimismo, estuvo presente el 18 de noviembre de 2020 cuando el paciente no quiso recibir al médico clínico Pedro Di Spagna, al nutricionista Luciano Spena, a Luque y a sus hijas.

“Estos eran los custodios más raros del mundo, daban cuenta minuciosamente de lo que hacía Diego, que comía, quien lo visitaba y que decía”, consignó otra fuente.

Además de Luque y Di Spagna, los otros imputados son la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la enfermera Dahiana Gisela Madrid, que afrontará un juicio por jurados populares. Sin embargo, ese proceso se encuentra demorado por un planteo de recusación presentado contra la magistrada del TOC N.°7 de San Isidro, María Coelho, que deberá ser resuelto por un tribunal de alzada.