2 de agosto de 2026 - 23:12

Maradona volvió a ser el corazón de la fiesta en el centenario del Napoli

La ciudad italiana celebró los 100 años del club con una multitudinaria jornada que reunió a exfutbolistas, dirigentes e hinchas, en un homenaje permanente al ídolo argentino.

Desde la Piazza Carità hasta los murales que recuerdan al Diez, el centenario del Napoli se convirtió en una demostración de identidad, pertenencia y memoria colectiva.

Desde la Piazza Carità hasta los murales que recuerdan al Diez, el centenario del Napoli se convirtió en una demostración de identidad, pertenencia y memoria colectiva.

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Centenario del club Napoli

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Desde las primeras horas del día, miles de simpatizantes participaron de los festejos que se extendieron por distintos puntos de la ciudad. La celebración combinó recuerdos, emoción y sentido de pertenencia, con el legado del campeón del mundo como hilo conductor de cada actividad.

El acto central reunió a las grandes figuras del club

El momento institucional más importante tuvo lugar a las 19.26, un horario elegido en referencia al año de fundación del Napoli. En la Piazza Carità, el presidente Aurelio De Laurentiis encabezó el inicio oficial de los festejos junto a exjugadores, integrantes del plantel actual y Diego Jr. y Jana Maradona, hijos del Diez.

La ceremonia repasó la historia de la institución y reunió a varias generaciones de protagonistas que marcaron distintas etapas del club.

Un homenaje cargado de emoción para Diego

Uno de los pasajes más conmovedores llegó con el tributo dedicado a Maradona. Mientras se proyectaban imágenes de sus años gloriosos con la camiseta del Napoli, miles de personas acompañaron la interpretación de "La mano de Dios",transformando la plaza en un enorme homenaje colectivo.

En ese contexto, Diego Jr. dejó un mensaje que emocionó a los presentes al afirmar que su padre continúa vivo en el cariño de la gente. Jana Maradona también destacó el vínculo que une al astro argentino con la ciudad y aseguró que su figura seguirá pasando de generación en generación.

Las leyendas recordaron la época más gloriosa

Los festejos también contaron con la presencia de históricos referentes como Giuseppe Bruscolotti, Ruud Krol, Careca, Ricardo Alemão, Marek Hamsik, Christian Maggio, Daniel Bertoni, Francesco Montervino, Stefan Schwoch y Gennaro Iezzo.

Cada uno compartió recuerdos de su paso por el club. Hamsik recordó el orgullo de haber sido capitán del Napoli, mientras que Bruscolotti evocó el momento en que cedió la cinta a Maradona en 1986, una decisión que precedió a la conquista del primer Scudetto.

Careca, integrante del inolvidable equipo campeón, destacó que el legado de Diego sigue presente y expresó su deseo de que el club vuelva a pelear por la Liga de Campeones.

Un legado que atraviesa generaciones

El recuerdo del ciclo encabezado por Maradona estuvo presente durante toda la jornada. En un video difundido por el club, varios protagonistas coincidieron en que la historia del Napoli cambió para siempre con la llegada del argentino, mientras que Alemão resumió el sentimiento general con un mensaje de agradecimiento hacia quien continúa siendo el gran símbolo de la institución.

Entre murales, cánticos y banderas, Nápoles volvió a demostrar que el vínculo con Maradona excede el fútbol. A cien años de la fundación del club, la ciudad celebró su historia mirando al pasado, pero también reafirmando una identidad construida alrededor de un ídolo que sigue siendo parte de su vida cotidiana.

Diego Armando Maradona en la presentaci&oacute;n oficial en el estadio San Paolo, que hoy lleva su nombre, el 5de julio de 1984.

Diego Armando Maradona en la presentación oficial en el estadio San Paolo, que hoy lleva su nombre, el 5de julio de 1984.

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