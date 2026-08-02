Maradona volvió a ser el corazón de la fiesta en el centenario del Napoli

Nápoles vivió un fin de semana histórico. Las calles se poblaron de camisetas celestes , banderas y canciones para celebrar el centenario del Nápoli , en una jornada que trascendió lo deportivo y volvió a confirmar el lugar único que ocupa Diego Armando Maradona en la identidad del club y de la ciudad.

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Desde las primeras horas del día, miles de simpatizantes participaron de los festejos que se extendieron por distintos puntos de la ciudad. La celebración combinó recuerdos, emoción y sentido de pertenencia, con el legado del campeón del mundo como hilo conductor de cada actividad.

El momento institucional más importante tuvo lugar a las 19.26 , u n horario elegido en referencia al año de fundación del Napoli. En la Piazza Carità, el presidente Aurelio De Laurentiis encabezó el inicio oficial de los festejos junto a exjugadores, integrantes del plantel actua l y Diego Jr. y Jana Maradona, hijos del Diez.

“Maradona” Porque los hinchas del Napoli cantaron por Diego en los festejos por el centenario del club italiano. pic.twitter.com/7AZeaBkH6B

La ceremonia repasó la historia de la institución y reunió a varias generaciones de protagonistas que marcaron distintas etapas del club.

Uno de los pasajes más conmovedores llegó con el tributo dedicado a Maradona. Mientras se proyectaban imágenes de sus años gloriosos con la camiseta del Napoli, miles de personas acompañaron la interpretación de "La mano de Dios" ,transformando la plaza en un enorme homenaje colectivo.

LAS LEYENDAS DE NAPOLI RECORDARON A DIEGO MARADONA En los festejos por los 100 años del SSC Napoli, las leyendas contaron su paso por club y todos recordaron al eterno Diego Armando Maradona sscnapoli pic.twitter.com/ynXrmpaHBi

En ese contexto, Diego Jr. dejó un mensaje que emocionó a los presentes al afirmar que su padre continúa vivo en el cariño de la gente. Jana Maradona también destacó el vínculo que une al astro argentino con la ciudad y aseguró que su figura seguirá pasando de generación en generación.

100 años Napoli

Gracias por amar a D10S como nosotros. pic.twitter.com/3Hvx5GvDPP — Javi Pela (@Javi53517108) August 2, 2026

Las leyendas recordaron la época más gloriosa

Los festejos también contaron con la presencia de históricos referentes como Giuseppe Bruscolotti, Ruud Krol, Careca, Ricardo Alemão, Marek Hamsik, Christian Maggio, Daniel Bertoni, Francesco Montervino, Stefan Schwoch y Gennaro Iezzo.

Cada uno compartió recuerdos de su paso por el club. Hamsik recordó el orgullo de haber sido capitán del Napoli, mientras que Bruscolotti evocó el momento en que cedió la cinta a Maradona en 1986, una decisión que precedió a la conquista del primer Scudetto.

Careca, integrante del inolvidable equipo campeón, destacó que el legado de Diego sigue presente y expresó su deseo de que el club vuelva a pelear por la Liga de Campeones.

Un legado que atraviesa generaciones

El recuerdo del ciclo encabezado por Maradona estuvo presente durante toda la jornada. En un video difundido por el club, varios protagonistas coincidieron en que la historia del Napoli cambió para siempre con la llegada del argentino, mientras que Alemão resumió el sentimiento general con un mensaje de agradecimiento hacia quien continúa siendo el gran símbolo de la institución.

NAPOLES CUMPLE 100 AÑOS.



Desde ayer los napolitanos celebran un nuevo aniversario y Maradona es el emblema de los festejos. pic.twitter.com/tt6QZt2nDj — La Interna (@lainternaok) August 1, 2026

Entre murales, cánticos y banderas, Nápoles volvió a demostrar que el vínculo con Maradona excede el fútbol. A cien años de la fundación del club, la ciudad celebró su historia mirando al pasado, pero también reafirmando una identidad construida alrededor de un ídolo que sigue siendo parte de su vida cotidiana.