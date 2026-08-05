Una conversación reveló detalles del vínculo entre Candela Arizaga y Facundo Moyano antes del incidente

La detención de Facundo Moyano , ocurrida tras un confuso incidente con la influencer de 23 años Candela Arizaga , ha sacudido tanto al arco político como al mundo del espectáculo.

Facundo Moyano quedó en libertad: negó violencia contra Candela Arizaga y dijo que "está todo aclarado"

Arizaga, conocida por haber sido pareja del cantante L-Gante, se encuentra en el centro de la escena luego de que trascendieran detalles de su vida privada a través de Miguel Ángel Prosi, padre de Elián Valenzuela, quien reveló la cercanía de sus hijas con la joven.

En declaraciones brindadas a Juan Etchegoyen en "Mitre Live", Prosi aseguró que sus hijas, amigas íntimas de Candela, se mostraron profundamente afectadas por las noticias recientes. "Me decían una y otra vez, 'no lo podemos creer, si ella es tan sanita'. Mis dos hijas me dijeron lo mismo", relató el hombre, subrayando la sorpresa del entorno ante el conflicto con el político.

A pesar del desenlace que derivó en la detención de Moyano, las conversaciones previas de Arizaga no daban indicios de alarma. Según Prosi, una de sus hijas mantuvo contacto con la influencer a través de redes sociales la semana pasada para consultarle sobre su presente sentimental. “Candela a una de ellas les dijo que la relación con Moyano era normal”, expresó.

Sin embargo, el padre de L-Gante no dudó en cuestionar la naturaleza de estos vínculos mediáticos. Vos tomalo a esto como que estas chicas están con estos personajes porque ellas viven de la exposición y facturan con eso porque las conocen en el medio. Justo le tocó este que esconde parejas”, contó.

El testimonio de Prosi también incluyó duras críticas hacia la forma en que Moyano gestiona sus relaciones, recordando el mediático fin de su matrimonio con Eva Bargiela, quien se enteró de la ruptura por televisión. "Un desubicadito la verdad este pibe", sentenció Prosi al comparar aquel antecedente con la situación actual de Arizaga.

Finalmente, el entorno de los Valenzuela se mantiene expectante ante el avance de la justicia. Prosi advirtió que, aunque Candela haya descrito la relación como normal en la intimidad con sus amigas, habrá que esperar a su declaración oficial ante las autoridades.

"Hay que tomar la primera declaración como un dicho espontáneo pero hay que ver cuando la citen a declarar a ver qué dice", concluyó.