Candela Arizaga rompió el silencio tras el caso con Facundo Moyano: "Tengo errores como cualquiera"

La influencer publicó un mensaje en sus redes sociales luego del episodio que derivó en la denuncia contra Facundo Moyano. La joven aseguró que ya se encuentra bien junto a su mascota.

Candela Arizaga regresó a Rosario y publicó un mensaje tras el caso con Facundo Moyano.

La influencer Candela Arizaga reapareció este miércoles en sus redes sociales luego del episodio que derivó en la denuncia contra Facundo Moyano y aseguró que se encuentra en buen estado junto a su mascota.

Desde Rosario, su ciudad natal, la joven compartió una historia en Instagram para agradecer los mensajes de apoyo que recibió tras la repercusión del caso. "Ya estoy bien, mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocupan", contestó.

En la misma publicación, también respondió a las críticas que recibió en redes sociales: "Tengo errores como cualquiera; a la gente que me bardea le deseo mucho amor".

El posteo de Candela Arizaga. El caso que derivó en la denuncia contra Facundo Moyano El nombre de Candela Arizaga tomó trascendencia pública luego de la denuncia que presentó este martes contra Facundo Moyano por un presunto episodio de violencia de género. Tras el hecho, cámaras de seguridad registraron a la influencer mientras corría desorientada en las inmediaciones del edificio donde convivía con el exlegislador, en el barrio porteño de Belgrano.

Posteriormente, Arizaga se presentó en una dependencia policial para radicar la denuncia, situación que derivó en la detención de Moyano, quien fue imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Luego de prestar declaración indagatoria y tras las verificaciones realizadas por el Registro Nacional de Reincidencia y la División Información de Antecedentes de la Policía Federal Argentina (PFA), que informaron la inexistencia de impedimentos legales vigentes, la Justicia dispuso la liberación del hijo de Hugo Moyano. No obstante, el exdiputado continúa vinculado a la investigación mientras avanza la causa judicial.