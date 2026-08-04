Facundo Moyano quedó en libertad: negó violencia contra Candela Arizaga y dijo que "está todo aclarado"

El exdiputado nacional Facundo Moyano declaró en fiscalía esta tarde por las presuntas lesiones y la supuesta privación ilegítima de la libertad contra su novia, Candela Arizaga , de 23 años, y pasadas las 21 quedó en libertad.

Un encargado de edificio defendió a Facundo Moyano y aseguró que intentaba ayudar a la joven

Al salir de la fiscalía Moyano declaró a la prensa: “Está todo aclarado”. El joven estuvo casi una hora después de haber llegado a la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Varios medios porteños indicaron que el exdiputado declaró ante el fiscal y al finalizar se ordenó su libertad aunque con algunas “restricciones”. La decisión fue confirmada por su abogado, Miguel Molina.

También señalaron que aunque recuperó la libertad, Moyano continuará imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

La joven señaló en un primer momento un episodio de violencia en un edificio del barrio porteño de Belgrano, mientras deambulaba semidesnuda por la Avenida del Libertador.

Ante el hecho, el fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso la detención de Moyano por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género.

El hijo del líder de Camioneros fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13A y luego las autoridades lo llevaron a la Alcaidía 4 de Barracas, ubicada en la avenida Montes de Oca al 800, al tiempo que la Justicia autorizó un allanamiento en su domicilio.

Efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron dos teléfonos celulares y no hallaron estupefacientes. Horas más tarde, la influencer negó haber sufrido violencia por parte del exlegislador.

El episodio de Candela Arizaga que terminó con Moyano detenido

De acuerdo con el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, personal policial acudió pasadas las 05.00 hasta la avenida Del Libertador al 5414 tras ser alertados sobre una persona que estaba sufriendo un ataque y una mujer que corría en la vía pública.

Los agentes entrevistaron al encargado del edificio quien manifestó que la pareja salió del inmueble, por lo que la Policía logró interceptarlos en el cruce de las calles Virrey Vértiz y Sucre. Según trascendió, ambos se encontraban bajo los efectos de estupefacientes.

La joven indicó que Moyano “no le hizo nada” y que el caso se dio en un contexto de “consumo de estupefacientes”. Sin embargo, resta saber si la víctima, representada por el abogado Diego Storto, decide continuar con la causa contra su pareja.

Además, como parte de la investigación y medidas de prueba, se dispusieron análisis de las cámaras de seguridad, toma de testimonios y entrevista a la damnificada, quien recibió el alta y se retiró del nosocomio junto a sus familiares.

El testimonio del encargado

Un encargado de edificio y testigo del operativo policial entre Moyano y Arizaga conversó con los medios de comunicación y destacó que el ex sindicalista le comentó que la joven había tenido “un brote”.

“No observé una situación de violencia, interpreto que era una escena de una persona ayudando a otra”, señaló Camilo y sumó que la influencer estaba “asustada” y que solo “quería irse”.

Tal como relataron otros testigos, la joven estaba excitada y le “costaba ubicarse en tiempo y espacio”, Además, el encargado del edificio opinó que Moyano "la quería ayudar”.

“Ella estaba descalza y semidesnuda. Empezó a caminar y le dije a Facundo que la vaya a buscar porque era peligroso. Él estaba sosteniendo a la perra de Candela”, relató.