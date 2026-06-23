Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque aseguró que no tomaba decisiones sobre la internación domiciliaria

El neurocirujano y exmédico de cabecera de Diego Armando Maradona , Leopoldo Luque, declaró este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y afirmó que no tenía injerencia en las decisiones vinculadas con la internación domiciliaria del astro en el country San Andrés, en Tigre. Además, apuntó contra la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y el médico clínico Pedro Di Spagna.

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Luque brindó declaración por novena vez ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, en el marco de la vigesimoprimera audiencia del juicio que busca determinar las responsabilidades por la muerte del ex futbolista.

De acuerdo con fuentes del caso consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, el acusado sostuvo que tanto Forlini como Di Spagna eran los encargados de la parte clínica y que esa situación quedaba reflejada en el grupo de WhatsApp denominado "Tigre", utilizado por quienes participaban del seguimiento médico de Maradona.

"Nunca jamás tomé el rol de médico clínico de él, siempre lo derivé", expresó Luque durante su declaración. También remarcó que es neurocirujano y que no tenía participación en las decisiones clínicas vinculadas al tratamiento diario del ex capitán de la Selección argentina.

Según las fuentes consultadas, el médico aseguró que Maradona se encontraba lúcido luego de la operación por el hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos y que el paciente había manifestado su deseo de regresar a su casa.

Sin embargo, allegados a la investigación consideraron que el testimonio del imputado estuvo cargado de "excusas" y calificaron sus argumentos como "muy poco creíbles". "Fueron manotazos de ahogado", señaló una fuente del expediente.

Luque decidió declarar nuevamente luego de haber optado por guardar silencio durante el primer juicio, que fue declarado nulo tras la controversia generada por la realización del documental "Justicia Divina".

La causa investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, y tiene a varios profesionales de la salud imputados por presuntas irregularidades en la atención médica brindada durante sus últimos días.