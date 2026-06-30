Un revés para el universo DC en el cine: el fracaso de "Supergirl" en taquilla alarma a Warner Bros

La nueva etapa del universo cinematográfico de DC sufrió su primer gran revés. Según informó Variety , " Supergirl ", la película protagonizada por Milly Alcock, debutó muy por debajo de las expectativas y ya es considerada uno de los mayores fracasos comerciales del año para Warner Bros. , con proyecciones que anticipan pérdidas millonarias.

El filme recaudó apenas US$ 37,1 millones en Estados Unidos y US$ 62,6 millones a nivel mundial durante su primer fin de semana. La cifra final incluso quedó por debajo de las estimaciones iniciales, que proyectaban US$ 38 millones en el mercado doméstico y US$ 68 millones en la taquilla global.

Con un presupuesto de US$ 170 millones y otros US$ 120 millones destinados a marketing, la producción arrancó con un panorama complejo. La historia sigue a Kara Zor-El, la prima de Superman, en una aventura espacial junto a la joven alienígena Ruthye en busca de venganza y justicia. Sin embargo, el escaso entusiasmo del público y la fuerte competencia de la temporada estival amenazan con reducir aún más su recorrido en los cines.

En las próximas semanas deberá enfrentarse a estrenos de alto perfil como "Minions & Monsters" (desde este jueves en salas), la versión live-action de "Moana", "La Odisea" de Christopher Nolan, y "Spider-Man: Brand New Day", lo que podría acelerar su caída en la cartelera.

Jeff Bock, analista de Exhibitor Relations, explicó a Variety que el desafío era evidente desde el comienzo. "Este siempre iba a ser un obstáculo difícil para DC y Warner Bros. porque Supergirl nunca fue un personaje capaz de generar un éxito de taquilla de nivel evento. La percepción del público sobre la película no era buena. Simplemente no fue lo suficientemente buena como para convertirse en un acontecimiento", sostuvo.

Cuánto podría perder la productora por "Supergirl"

Tradicionalmente, una superproducción de estas características necesita recaudar alrededor de US$ 375 millones para alcanzar el punto de equilibrio, aunque fuentes cercanas al estudio aseguran que, en el caso de "Supergirl", esa cifra estaría más cerca de los US$ 300 millones, debido a una estructura de contratos menos costosa.

La protagonista, Milly Alcock, no contaba con un acuerdo de participación sobre la recaudación. La actriz, que dio el salto al cine tras destacarse en House of the Dragon, habría cobrado unos US$ 400.000 por interpretar a Kara Zor-El y solo habría recibido un pequeño bono si la película se convertía en un éxito.

Aun con ese ahorro, las proyecciones siguen siendo negativas. Variety señala que la película podría cerrar su recorrido comercial con unos US$ 100 millones en Estados Unidos y entre US$ 200 y 210 millones en todo el mundo. De concretarse ese escenario, Warner Bros. perdería entre US$ 100 y US$ 120 millones, aunque otras fuentes cercanas a la producción estiman que el rojo podría ubicarse entre US$ 80 y US$ 85 millones, siempre que logre superar la barrera de los US$ 200 millones globales.

El desempeño de Supergirl representa un duro contraste con el éxito de "Superman", estrenada el año pasado. Aquella película, dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, abrió con US$ 125 millones en Estados Unidos y terminó su recorrido con US$ 618 millones en la taquilla mundial, convirtiéndose en el puntapié ideal para el nuevo universo cinematográfico de DC.