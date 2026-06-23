De Supergirl a Moana: los cines se preparan para las vacaciones de invierno con estrenos para toda la familia

Con las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina, las salas de cine se preparan para una de las temporadas más fuertes de los últimos años . El puntapié inicial lo dio " Toy Story 5 ", que llegó a los cines argentinos el pasado 18 de junio y se convirtió rápidamente en uno de los grandes éxitos de taquilla, impulsando una cartelera pensada para atraer tanto a chicos como a adultos.

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En las próximas semanas desembarcarán nuevas producciones de Disney, Warner Bros., Universal y Marvel, con propuestas que abarcan desde la animación y los musicales hasta las aventuras de superhéroes. A continuación, un repaso por los títulos más esperados.

El primer gran estreno será "Supergirl", que llegará a las salas este 25 de junio. Basada en el cómic "Supergirl: Woman of Tomorrow", la película propone una mirada diferente sobre Kara Zor-El, alejándose del clásico relato de origen del personaje.

La historia presenta a una Supergirl marcada por la destrucción de Krypton y por haber llegado demasiado tarde para cumplir el papel que imaginaba junto a su primo, Superman. Sin un propósito claro, emprende una aventura que cambiará por completo el rumbo de su vida.

Dirigida por Craig Gillespie, la película está protagonizada por Milly Alcock ("House of the Dragon") y cuenta además con Jason Momoa, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley y Emily Beecham. Se podrá ver en formatos IMAX, 4D, 3D y 2D.

Minions & Monstruos: 2 de julio

El 2 de julio será el turno de Minions & Monstruos, la tercera entrega cinematográfica centrada en los inseparables personajes amarillos creados por Illumination.

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La nueva historia promete llevar el humor absurdo de la saga al extremo. Según la sinopsis, los Minions conquistan Hollywood, alcanzan la fama como estrellas de cine, lo pierden todo y, en medio del caos que ellos mismos generan, liberan monstruos capaces de poner en peligro al planeta. Como era de esperar, deberán intentar salvar al mundo de las consecuencias de sus propias acciones.

Dirigida por Pierre Coffin, la película tendrá funciones de preestreno el 1 de julio y también estará disponible en IMAX, 4D, 3D y 2D.

Moana: 9 de julio

Disney apostará nuevamente por el formato live action con "Moana", cuyo estreno está previsto para el 9 de julio.

La película recrea la historia de la joven navegante que responde al llamado del océano y abandona por primera vez la seguridad de la isla de Motunui para embarcarse en una aventura junto al semidiós Maui, con el objetivo de devolver la prosperidad a su pueblo.

Embed - MOANA Tráiler Oficial Español Latino (2026) Dwayne Johnson, Catherine Laga'aia

El filme está dirigido por Thomas Kail y contará con Catherine Laga'aia como Moana, mientras que Dwayne Johnson retomará el papel de Maui, personaje al que ya había prestado su voz en la versión animada de 2016.

Con una fuerte presencia de números musicales y grandes efectos visuales, el largometraje apunta a convertirse en uno de los principales atractivos de las vacaciones de invierno.

Spider-Man: Un Nuevo Día: 30 de julio

Aunque su fecha de estreno llegará después del receso invernal, "Spider-Man: Un Nuevo Día" ya aparece entre los títulos más esperados de la segunda mitad del año.

La película transcurre cuatro años después de los acontecimientos de "Spider-Man: Sin regreso a casa". Peter Parker vive completamente solo luego de haber borrado voluntariamente todo recuerdo de sí mismo de la memoria de sus seres queridos. Convertido en un superhéroe a tiempo completo, dedica su vida a proteger una Nueva York que ya no sabe quién es.

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Sin embargo, la creciente presión física y emocional comenzará a pasarle factura mientras surge una nueva amenaza que pondrá a prueba sus límites.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, la producción reúne nuevamente a Tom Holland y Zendaya, acompañados por Mark Ruffalo, Sadie Sink y Jon Bernthal.