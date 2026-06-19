Se estrena en Netflix la película más vista en el mundo y está basada en un videojuego

El filme, basado en una popular franquicia, recaudó 1.000 millones de dólares. Cuenta con la actuación de Jack Black y Jason Momoa.

Llega a Netflix la película más taquillera de 2025: está basada en un videojuego

Netflix suma este 20 de junio uno de los mayores fenómenos del año. Tras romper récords en los cines de todo el mundo y convertirse en una de las producciones más comentadas de 2025, la adaptación de un popular videojuego finalmente desembarca en la plataforma de streaming para quienes no pudieron verla en la pantalla grande.

“Una película de Minecraft” es el largometraje inspirado en el videojuego más vendido de la historia. La producción, protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, logró convertirse en un inesperado éxito de taquilla al recaudar cerca de mil millones de dólares a nivel mundial, consolidándose entre las películas más exitosas del año y ratificando el enorme poder de la franquicia creada por Mojang.

"Una película de Minecraft" llega a Netflix. “Una película de Minecraft” llega a Netflix. gentileza De qué trata “Una película de Minecraft” La historia sigue a Steve, un hombre apasionado por la minería que descubre un misterioso portal hacia el Overworld, el universo cúbico donde transcurre Minecraft. Allí queda atrapado por Malgosha, una poderosa hechicera cerdo que busca controlar ese mundo.

Embed - Una Película de Minecraft | Tráiler final | Doblado Tiempo después, cuatro personas provenientes del mundo real llegan accidentalmente al Overworld y deberán unir fuerzas con Steve para encontrar el camino de regreso a casa mientras enfrentan criaturas, desafíos y peligros inspirados en el exitoso videojuego.

"Minecraft" llevado al cine: un fenómeno que superó todas las expectativas Aunque recibió críticas divididas, “Una película de Minecraft” se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de 2025. En apenas dos semanas superó los 550 millones de dólares de recaudación y terminó su recorrido en los cines muy cerca de los 1.000 millones, posicionándose entre las cintas más vistas del año.

"Una película de Minecraft" llega a Netflix. “Una película de Minecraft” llega a Netflix. gentileza Su impacto también se trasladó al videojuego original. Tras el estreno de la película, las ventas de Minecraft crecieron significativamente y la cantidad de jugadores activos aumentó tanto en consolas como en dispositivos móviles, revitalizando una franquicia que ya había vendido más de 350 millones de copias en todo el mundo. Cuándo se estrena la película de "Minecraft" en Netflix Los suscriptores de Netflix Argentina podrán ver “Una película de Minecraft” desde este sábado 20 de junio.