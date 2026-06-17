Fin de semana: 7 películas de Netflix ideales para maratonear durante el frío

Los días fríos suelen convertirse en la excusa perfecta para quedarse en casa y organizar una buena maratón de Netflix. Con una manta, algo caliente para tomar y varias horas libres por delante, encontrar las mejores películas puede marcar la diferencia entre una tarde inolvidable y una búsqueda interminable por el catálogo. Por eso, armamos una selección que combina suspenso, drama, emoción, acción y algunas joyas ocultas que merecen más reconocimiento.
La propuesta reúne producciones de distintos géneros para adaptarse a diferentes estados de ánimo. Desde historias de supervivencia hasta intrigas psicológicas capaces de mantener la atención durante horas, estas opciones figuran entre las más recomendadas para quienes disfrutan del buen cine.
Intriga y misterio para mantener la mente activa
Glass Onion: A Knives Out Mystery
Pocas producciones recientes lograron combinar humor, misterio e inteligencia como esta secuela protagonizada por Daniel Craig.
La historia gira alrededor de un asesinato aparentemente imposible dentro de una isla privada donde cada personaje parece ocultar algo.
Su ritmo dinámico y sus constantes giros la convierten en una de las mejores opciones de Netflix para una noche fría.
El Teléfono
Este thriller coreano es una de las grandes joyas ocultas del catálogo.
La trama conecta a dos mujeres que viven en épocas distintas a través de una llamada telefónica imposible. A partir de allí, las decisiones de una comienzan a modificar la realidad de la otra.
Historias que emocionan
La sociedad de la nieve
La película dirigida por J.A. Bayona reconstruye la tragedia de los Andes desde una perspectiva profundamente humana.
La supervivencia, la amistad y la solidaridad se convierten en protagonistas de una historia que conmueve incluso a quienes ya conocen el desenlace.
Cuestión de tiempo
Esta producción británica combina romance, humor y drama familiar con una sensibilidad poco habitual.
Además de entretener, deja una reflexión poderosa sobre el valor de los momentos cotidianos.
Acción y adrenalina
Sin novedades en el frente
Ganadora de múltiples premios internacionales, esta producción bélica impacta por su nivel visual y por la crudeza con la que retrata los efectos de la guerra.
Es una película intensa, ideal para quienes buscan historias de gran escala.
Para desconectar y disfrutar
Nada de esto es real
Las comedias ligeras siguen siendo una excelente alternativa para cortar con la rutina y relajarse durante unas horas.
La joya oculta que pocos conocen
Los renglones torcidos de Dios
Esta producción española combina suspenso psicológico, investigación y una atmósfera inquietante.
La historia de una mujer que ingresa voluntariamente a un hospital psiquiátrico para resolver un caso mantiene la tensión hasta el último minuto.
El plan perfecto para combatir el frío
Con propuestas para todos los gustos, esta selección demuestra que Netflix sigue ofreciendo excelentes alternativas para quienes buscan buenas películas durante el invierno.
Porque cuando bajan las temperaturas, pocas cosas resultan tan tentadoras como una gran historia, una manta y varias horas por delante.