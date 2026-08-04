4 de agosto de 2026 - 10:35

Se va de Netflix una de las sagas juveniles más populares de la historia: esta es la fecha de salida

La producción consta de cinco películas y combina adolescentes, triángulo amoroso y fantasía en su estado puro.

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 Se va de Netflix una de las sagas juveniles románticas más populares de la historia

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Crepúsculo”, basada en las novelas de Stephenie Meyer, es la franquicia que deja Netflix. El retiro incluye “Crepúsculo” (2008), “Luna Nueva” (2009), “Eclipse” (2010), “Amanecer - Parte 1” (2011) y “Amanecer - Parte 2” (2012).

La saga completa de

La saga completa de "Crepúsculo" se va de Netflix: protagonizada por Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner.

“Crepúsculo”, una saga que marcó generaciones

Cuando llegó a los cines en 2008, la primera película protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson desató una auténtica revolución juvenil.

La combinación de romance, fantasía y vampiros convirtió a la saga en un éxito global, con millones de espectadores y una comunidad de seguidores que sigue activa 18 años después.

La historia comienza cuando Bella Swan se muda al pequeño pueblo de Forks para vivir con su padre. Allí conoce a Edward Cullen, un joven misterioso que en realidad pertenece a una familia de vampiros que intenta convivir pacíficamente con los humanos. Lo que parece una relación imposible termina arrastrando a la joven a un mundo lleno de secretos, peligros y conflictos sobrenaturales.

A medida que avanzan las películas, la trama incorpora a Jacob Black, un hombre lobo, interpretado por Taylor Lautner, y quien desarrolla uno de los triángulos amorosos más famosos del cine juvenil. Entre enfrentamientos con otros vampiros, alianzas inesperadas y decisiones que cambian el destino de los personajes, la saga fue creciendo hasta convertirse en una de las franquicias románticas más exitosas de las últimas décadas.

Las películas impulsaron la venta de millones de libros, lanzaron la carrera internacional de sus protagonistas y dejaron una huella profunda en la cultura pop de los años 2000 y 2010. Para muchos espectadores, sigue siendo una referencia obligada del cine romántico juvenil.

La saga de libros de

La saga de libros de "Crepúsculo" de Stephanie Meyer.

El despegue actoral de Robert Pattinson y Kristen Stewart

“Crepúsculo” fue clave para lanzar a la fama mundial a sus protagonistas. Kristen Stewart y Robert Pattinson se convirtieron en íconos de toda una generación gracias a los papeles de Bella Swan y Edward Cullen, mientras que Taylor Lautner ganó enorme popularidad como Jacob Black.

La saga completa de

La saga completa de "Crepúsculo" se va de Netflix.

Tras el fenómeno de la saga, los tres desarrollaron carreras destacadas en Hollywood: Stewart obtuvo reconocimiento por películas de autor y fue nominada al Oscar por "Spencer"; Pattinson protagonizó producciones como "The Batman", "La Odisea" y "Dune"; y Lautner encaró varias producciones de acción, como “Abduction”, gracias a las destrezas que hizo con su personaje Jacob.

Cuándo se va de Netflix la saga de Crepúsculo

La saga “Crepúsculo”, con cinco películas, abandonará Netflix el 14 de agosto.

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