La miniserie francesa ambientada los Alpes que arrasa en Netflix: un thriller atrapante en 6 episodios

Netflix ofrece una miniserie de solo seis episodios con una historia cargada de secretos, asesinatos y giros inesperados. Esta ficción francesa está ambientada en un paisaje alucinante pero, gracias a un clima frío y desolador, aumenta la tensión en cada escena.

Llega a Netflix la miniserie con Mercedes Morán basada en cuentos de Mariana Enriquez

La miniserie de 8 episodios que está en Netflix y es ideal para ver si te gustó "La Odisea"

La serie es “The Chalet”, un thriller psicológico que combina drama familiar, misterio y un escenario aislado en los Alpes que potencia la tensión desde el primer capítulo.

La historia comienza cuando un grupo de amigos de la infancia se reúne después de muchos años en un chalet completamente renovado, ubicado en un remoto pueblo de montaña.

Lo que parecía un fin de semana de celebración cambia por completo cuando una explosión destruye el único acceso al lugar y deja a todos atrapados, sin posibilidad de escapar ni pedir ayuda.

A partir de ese momento, el encuentro se convierte en una pesadilla. Uno de los invitados aparece muerto y, poco después, las víctimas empiezan a multiplicarse. Nadie sabe quién es el responsable y las sospechas comienzan a caer sobre todos los presentes.

El misterio que conecta pasado y presente

Uno de los mayores aciertos de la miniserie es que no se limita a contar los hechos actuales. En paralelo, reconstruye una desaparición ocurrida veinte años antes en la misma casa. Poco a poco, ambas líneas temporales empiezan a unirse y revelan que el pasado sigue teniendo consecuencias devastadoras para quienes están reunidos en el chalet.

"El Chalet", la miniserie de Netflix. gentileza

Ese cruce entre dos épocas mantiene el suspenso constante y obliga al espectador a replantear sus teorías en cada episodio.

La miniserie fue creada y dirigida por los franceses Camille Bordes-Resnais y Alexis Lecaye. El elenco principal está encabezado por Mia Delmaë, Nicolas Gob, Manuel Blanc y Chloé Lambert, acompañados por Blanche Veisberg, Agnès Delachair y Éric Savin.