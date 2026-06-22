22 de junio de 2026 - 12:00

Con 8 capítulos: Netflix estrena el final de la serie romántica que popularizó las constelaciones familiares

La producción turca cierra la trama de tres amigas protagonistas con temas como la sanación emocional, las herencias familiares y los conflictos que atraviesan distintas generaciones.

Netflix estrena la última temporada de la serie romántica que popularizó las constelaciones familiares

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Mi otra yo" es el drama turco protagonizado por Tuba Büyüküstün, Seda Bakan y Boncuk Ylmaz que convirtió a las constelaciones familiares en uno de los temas más comentados entre los seguidores de las series románticas.

Tras dos temporadas de gran repercusión internacional, la producción llegará a su final con una nueva entrega de 8 episodios que promete cerrar la historia de sus protagonistas.

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La serie que llevó las constelaciones familiares al streaming

“Mi otra yo” se diferenció de otras ficciones románticas por incorporar conceptos relacionados con la sanación emocional, las herencias familiares y los conflictos que atraviesan distintas generaciones.

La trama sigue a Ada, Sevgi y Leyla, tres amigas que emprenden un viaje transformador cuando una enfermedad obliga a una de ellas a replantearse su vida. A partir de allí comienzan un proceso de autoconocimiento que las enfrenta a heridas del pasado, secretos familiares y decisiones que cambiarán para siempre su futuro.

Uno de los elementos más distintivos de la serie es el papel que tienen las constelaciones familiares dentro de la historia. Esta terapia alternativa funciona como punto de partida para explorar los vínculos entre padres, hijos y ancestros, convirtiéndose en una de las razones que impulsaron el fenómeno global de la producción.

Qué se verá en la temporada final de "Mi otra yo"

La última entrega retomará las historias de las tres amigas en una nueva etapa de sus vidas. Mientras intentan seguir adelante con sus relaciones sentimentales y proyectos personales, también deberán enfrentarse a situaciones que pondrán a prueba todo lo aprendido durante su recorrido emocional.

La acción volverá a desarrollarse en gran parte en la ciudad costera de Ayvalk, uno de los escenarios más reconocibles de la serie, donde las protagonistas buscarán respuestas a conflictos que aún permanecen abiertos.

Embed - Another Self: Season 3 | Official Trailer | Netflix

Además, la nueva temporada incorporará personajes inéditos que tendrán un papel importante en el desenlace de la historia y en las decisiones que marcarán el destino de las tres amigas.

Cuándo se estrena la última temporada de "Mi otra yo" en Netflix

Netflix confirmó que la tercera y última temporada de "Mi otra yo" llegará a la plataforma el miércoles 24 de junio.

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