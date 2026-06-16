Confirmado: los creadores de "Stranger Things" anuncian el salto al cine con un proyecto para 2028

Después de revolucionar el mundo de las plataformas con "Stranger Things" , que transmitió su último episodio el 31 de diciembre pasado, los hermanos Matt y Ross Duffer ya definieron cuál será su primer proyecto cinematográfico bajo el contrato exclusivo de cuatro años que firmaron con Paramount tras su salida de Netflix . Los creadores de la exitosa serie escribirán y dirigirán una nueva película para salas de cine, cuyo título y argumento permanecen bajo un estricto secreto.

Lo único confirmado hasta el momento es su fecha de estreno: el 3 de noviembre de 2028. La elección no parece casual. Se trata de uno de los fines de semana más codiciados por la industria cinematográfica estadounidense, ya que coincide con el feriado de Acción de Gracias, un período tradicionalmente asociado con una fuerte concurrencia de público a las salas.

El proyecto marcará además el verdadero desembarco cinematográfico de Upside Down Pictures, la productora fundada por los hermanos Duffer en 2022 junto con su socia y presidenta, Hilary Leavitt. El nombre de la compañía es un guiño evidente al "Upside Down" —el Mundo del Revés— que convirtió a Stranger Things en un fenómeno global, aunque hasta ahora la firma no había producido ninguna película.

En estos años, Upside Down Pictures concentró su actividad en televisión y teatro. Entre sus producciones figura la quinta y última temporada de "Stranger Things" para Netflix y la obra "Stranger Things: The First Shadow", escrita por Kate Trefry sobre una historia desarrollada por los propios Duffer junto con Jack Thorne. La pieza funciona como una precuela centrada en la juventud de Henry Creel antes de convertirse en Vecna y consiguió un importante reconocimiento tanto en el West End londinense como en Broadway, donde obtuvo cuatro premios Tony. Su protagonista, el actor irlandés Louis McCartney, también recibió una nominación individual.

La productora también estuvo detrás de "The Boroughs", una serie de Netflix que mezcla ciencia ficción, comedia y terror, con un elenco encabezado por Alfred Molina, Alfre Woodard y Geena Davis.

El acuerdo con Paramount significó un cambio de etapa para los creadores de "Stranger Things". El estudio anunció que el convenio contempla el desarrollo de proyectos para cine, televisión y streaming, con especial énfasis en producciones "ambiciosas y de gran envergadura". En el área de contenidos digitales, los Duffer volverán a trabajar con ejecutivos que fueron claves en sus inicios en Netflix, entre ellos Cindy Holland y Matt Thunell, quienes ahora forman parte de Paramount.

La nueva película también representará el regreso de Matt y Ross Duffer a la dirección cinematográfica después de más de una década. Su única experiencia previa en el formato fue "Hidden" (2015), un thriller protagonizado por Alexander Skarsgård y Andrea Riseborough que seguía a una familia refugiada durante 301 días en un búnker antibombas hasta que una inesperada revelación alteraba por completo la historia. Aunque tuvo un estreno limitado y prácticamente no llegó a Sudamérica, la película anticipaba varias de las obsesiones narrativas que luego aparecerían en "Stranger Things": el suspenso, el aislamiento, el horror psicológico y los giros inesperados.

Paradójicamente, muchos episodios de la serie creada por los Duffer ya habían alcanzado dimensiones claramente cinematográficas, tanto por su duración como por su puesta en escena y escala de producción. Incluso el episodio final fue proyectado en salas de cine de Estados Unidos, reforzando la idea de que el salto definitivo al cine era apenas cuestión de tiempo.

Cuando se anunció su incorporación a Paramount, los hermanos manifestaron su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa. En un comunicado afirmaron que trabajar para un estudio con una trayectoria tan legendaria en Hollywood constituye "un privilegio que no se toman a la ligera".