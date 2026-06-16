Netflix sumó un K-drama de 10 capítulos que lo tiene todo: romance, fantasía, humor y una maldición que cambia vidas

Con historias que combinan romance, drama y elementos fantásticos , un K-drama logró conquistar a millones de espectadores en Netflix. Es una serie repleta de amor sobrenatural, con protagonistas carismáticos y una trama que combina destino, fantasía y segundas oportunidades.

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“Destined With You” cuenta con una sola temporada, con diez episodios de una hora, ideales para maratonear. Abraza todos los elementos que hicieron populares a los dramas coreanos: vidas conectadas por el pasado, emociones intensas y una fuerte carga romántica.

La historia sigue a Lee Hong-jo, una joven funcionaria pública acostumbrada a una vida solitaria y rutinaria. Todo cambia cuando encuentra un antiguo cofre que guarda un misterioso libro de hechizos perteneciente a la era Joseon.

Ese descubrimiento la conecta con Jang Shin-yu, un exitoso abogado que carga con una maldición familiar que se extiende desde hace más de 300 años. Juntos intentarán romper ese destino mientras descubren que sus vidas están unidas por un vínculo mucho más profundo de lo que imaginaban.

La serie mezcla romance, humor, elementos sobrenaturales y viajes entre pasado y presente, construyendo una historia donde el karma, el destino y las casualidades parecen marcar cada paso de sus protagonistas.

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Uno de los grandes aciertos de la producción es la química entre Jo Bo-ah y Rowoon, quienes logran sostener una relación que evoluciona de manera natural mientras enfrentan los misterios que rodean la maldición.

A eso se suma una cuidada fotografía que cambia de tono según la historia se mueve entre el presente y los recuerdos del pasado, reforzando el clima mágico que atraviesa toda la serie.

La dirección apuesta por una estética cálida y elegante, mientras que la banda sonora acompaña las escenas románticas sin caer en excesos, aportando una atmósfera que potencia cada momento emocional.