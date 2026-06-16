16 de junio de 2026 - 09:56

Netflix sumó un K-drama de 10 capítulos que lo tiene todo: romance, fantasía, humor y una maldición que cambia vidas

La serie tiene una sola temporada, con diez capítulos de una hora de cada uno. La historia sigue a dos personajes conectados por 300 años de diferencia.

El nuevo drama coreano de Netflix.

El nuevo drama coreano de Netflix.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Destined With You” cuenta con una sola temporada, con diez episodios de una hora, ideales para maratonear. Abraza todos los elementos que hicieron populares a los dramas coreanos: vidas conectadas por el pasado, emociones intensas y una fuerte carga romántica.

"Destined With You", el nuevo drama coreano de Netflix.

"Destined With You", el nuevo drama coreano de Netflix.

De qué trata "Destined With You"

La historia sigue a Lee Hong-jo, una joven funcionaria pública acostumbrada a una vida solitaria y rutinaria. Todo cambia cuando encuentra un antiguo cofre que guarda un misterioso libro de hechizos perteneciente a la era Joseon.

Ese descubrimiento la conecta con Jang Shin-yu, un exitoso abogado que carga con una maldición familiar que se extiende desde hace más de 300 años. Juntos intentarán romper ese destino mientras descubren que sus vidas están unidas por un vínculo mucho más profundo de lo que imaginaban.

Embed - Destined with You | Official Trailer | Netflix [ENG SUB]

La serie mezcla romance, humor, elementos sobrenaturales y viajes entre pasado y presente, construyendo una historia donde el karma, el destino y las casualidades parecen marcar cada paso de sus protagonistas.

Por qué "Destined With You" es uno de los K-dramas más recomendados de Netflix

Uno de los grandes aciertos de la producción es la química entre Jo Bo-ah y Rowoon, quienes logran sostener una relación que evoluciona de manera natural mientras enfrentan los misterios que rodean la maldición.

A eso se suma una cuidada fotografía que cambia de tono según la historia se mueve entre el presente y los recuerdos del pasado, reforzando el clima mágico que atraviesa toda la serie.

La dirección apuesta por una estética cálida y elegante, mientras que la banda sonora acompaña las escenas románticas sin caer en excesos, aportando una atmósfera que potencia cada momento emocional.

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