22 de junio de 2026 - 15:00

La nueva serie que estrenará el creador de "Vikingos" sobre un legendario guerrero nórdico

La producción, que saldrá por Prime Video, seguirá a un sangriento guerrero en un reino dividido por traiciones y disputas entre líderes escandinavos.

El creador de Vikingos estrenará una nueva serie sobre un legendario guerrero nórdico

El creador de Vikingos estrenará una nueva serie sobre un legendario guerrero nórdico

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

estreno en el teatro cajamarca: como es la obra dos hombres en una ballena

Estreno en el teatro Cajamarca: cómo es la obra "Dos hombres en una ballena"

Por Redacción Espectáculos
historico debut mundial para toy story 5: los numeros de taquilla de una de las peliculas mas esperadas

Histórico debut mundial para Toy Story 5: los números de taquilla de una de las películas más esperadas

Por Redacción Espectáculos

La serie se llama "Bloodaxe" y está centrada en la vida de Erik Hacha Sangrienta, uno de los personajes más famosos de la historia nórdica.

El proyecto llegará a Prime Video en 2027 y la plataforma tiene tanta confianza en la producción que ya confirmó una segunda temporada antes del estreno de los primeros episodios.

El creador de la serie "Vikingos", Michael Hirst.
El creador de la serie

El creador de la serie "Vikingos", Michael Hirst.

“Bloodaxe” la historia nórdica de Prime video

La ficción seguirá el ascenso de Erik Hacha Sangrienta en el siglo X mientras lucha por quedarse con el trono de Noruega. A su lado estará su esposa, Gunnhild, conocida en las sagas nórdicas como la "Madre de Reyes", una figura clave en la disputa por el poder.

La historia mostrará un reino dividido por traiciones, alianzas cambiantes y guerras entre distintos líderes escandinavos. Según adelantó Hirst, el conflicto familiar será uno de los ejes centrales de la trama, especialmente la rivalidad entre Erik y su medio hermano Haakon.

"Bloodaxe" estará centrada en la vida de Erik Hacha Sangrienta

"Bloodaxe" estará centrada en la vida de Erik Hacha Sangrienta

Al igual que ocurrió en “Vikingos", la serie combinará hechos históricos con elementos inspirados en la mitología nórdica. El propio Hirst adelantó que habrá una fuerte presencia de ese "realismo mágico" que caracterizó a sus trabajos anteriores.

Quién está detrás de la nueva serie vikinga

El proyecto fue creado por Hirst, junto a su hijo Horatio, quien además participa como guionista y showrunner. Ambos escribieron y desarrollaron la historia para Prime Video.

La primera temporada ya terminó su rodaje y fue filmada principalmente en Irlanda. Además, la producción contará con dirección inicial de Frederick E.O. Toye, conocido por su trabajo en grandes series de televisión.

"Bloodaxe" estará centrada en la vida de Erik Hacha Sangrienta

"Bloodaxe" estará centrada en la vida de Erik Hacha Sangrienta

Reparto confirmado

El elenco estará encabezado por: Xavier Molyneux como Erik Hacha Sangrienta; Jessica Madsen en el rol de Gunnhild; Levi Miller es Haakon; y Karlis Arnolds Avots como Egil; entre otros.

Uno de los personajes que más expectativas genera es Egil, el legendario guerrero y poeta de las sagas islandesas, a quien Hirst describió como una figura llena de contradicciones y uno de los grandes protagonistas de la historia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

brendan fraser: la transformacion fisica desde la ballena hasta la momia 4

Brendan Fraser: la transformación física desde La Ballena hasta La Momia 4

Por Andrés Aguilera
euge quevedo y la banda de carlitos anuncian show en el arena maipu: ya se pueden comprar las entradas

Euge Quevedo y La Banda de Carlitos anuncian show en el Arena Maipú: ya se pueden comprar las entradas

Por Redacción Espectáculos
Miranda! En el spot de La Vuelta 26.

Miranda! sorprende con un atractivo spot: la inesperada unión entre el pop, el ciclismo y la Fórmula 1

Por Redacción Espectáculos
La nueva película LGBTIQ+ que llega a Prime Video y recuerda al fenómeno de Heated Rivalry

La nueva película LGBTIQ+ que llega a Prime Video: para ver si te gustó "Heated Rivalry"

Por Redacción Espectáculos