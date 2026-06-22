La nueva serie que estrenará el creador de "Vikingos" sobre un legendario guerrero nórdico

A varios años del final de “Vikingos” y tras el cierre de “Vikingos: Valhalla” , el responsable de una de las franquicias históricas más exitosas de la televisión ya tiene lista su próxima apuesta ambientada en la era nórdica. El creador de la histórica serie, Michael Hirst , estrena una nueva entrega con personajes e historia que arranca de cero.

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La serie se llama "Bloodaxe" y está centrada en la vida de Erik Hacha Sangrienta, uno de los personajes más famosos de la historia nórdica.

El proyecto llegará a Prime Video en 2027 y la plataforma tiene tanta confianza en la producción que ya confirmó una segunda temporada antes del estreno de los primeros episodios.

La ficción seguirá el ascenso de Erik Hacha Sangrienta en el siglo X mientras lucha por quedarse con el trono de Noruega. A su lado estará su esposa, Gunnhild, conocida en las sagas nórdicas como la "Madre de Reyes", una figura clave en la disputa por el poder.

La historia mostrará un reino dividido por traiciones, alianzas cambiantes y guerras entre distintos líderes escandinavos . Según adelantó Hirst, el conflicto familiar será uno de los ejes centrales de la trama, especialmente la rivalidad entre Erik y su medio hermano Haakon.

"Bloodaxe" estará centrada en la vida de Erik Hacha Sangrienta "Bloodaxe" estará centrada en la vida de Erik Hacha Sangrienta gentileza

Al igual que ocurrió en “Vikingos", la serie combinará hechos históricos con elementos inspirados en la mitología nórdica. El propio Hirst adelantó que habrá una fuerte presencia de ese "realismo mágico" que caracterizó a sus trabajos anteriores.

Quién está detrás de la nueva serie vikinga

El proyecto fue creado por Hirst, junto a su hijo Horatio, quien además participa como guionista y showrunner. Ambos escribieron y desarrollaron la historia para Prime Video.

La primera temporada ya terminó su rodaje y fue filmada principalmente en Irlanda. Además, la producción contará con dirección inicial de Frederick E.O. Toye, conocido por su trabajo en grandes series de televisión.

"Bloodaxe" estará centrada en la vida de Erik Hacha Sangrienta "Bloodaxe" estará centrada en la vida de Erik Hacha Sangrienta gentileza

Reparto confirmado

El elenco estará encabezado por: Xavier Molyneux como Erik Hacha Sangrienta; Jessica Madsen en el rol de Gunnhild; Levi Miller es Haakon; y Karlis Arnolds Avots como Egil; entre otros.

Uno de los personajes que más expectativas genera es Egil, el legendario guerrero y poeta de las sagas islandesas, a quien Hirst describió como una figura llena de contradicciones y uno de los grandes protagonistas de la historia.