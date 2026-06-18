Netflix estrenó un nuevo romance indio que engancha a los más difíciles: las 2 horas y media se pasan volando

Los protagonistas de esta producción tocan un tema no tan abordado en el cine sobre las presiones y el triunfo en los jóvenes adultos que rondan los 30.

Netflix acaba de sumar un película india que conmueve por sus drama y las historias personales de los protagonistas. Además, tiene un toque de comedia que hace que las 2 horas y media de duración se pasen volando.

"29" mezcla romance, drama y momentos de humor para retratar las presiones sociales que enfrentan muchos jóvenes adultos al llegar a los 30 años. La historia apuesta por un relato íntimo sobre las expectativas familiares, los sueños pendientes y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo.

"29" el nuevo romance indio de Netflix. "29" el nuevo romance indio de Netflix. gentileza De qué trata la nueva película de Netflix: “29” "29" se llama la película que sigue a Sathya, un joven que está a punto de cumplir 30 años y atraviesa una profunda crisis existencial. Convencido de que fracasó en la vida, el protagonista enfrenta sus inseguridades hasta que conoce a Vijayalakshmi "Viji", una mujer ambiciosa que cambia por completo su manera de ver el futuro.

Embed - 29 | Official Trailer | Preethi Asrani, Vidhu | Netflix India A partir de ese encuentro comienza un camino marcado por el amor, las segundas oportunidades y la búsqueda de un propósito.

El elenco y equipo detrás de "29" El elenco está encabezado por Vidhu, quien interpreta a Sathya, junto a Preethi Asrani en el papel de Viji. También participan Mahendran, Avinash Raghudevan, Sindhu Shyam y Leona Lishoy, entre otros actores que completan el reparto de esta producción en idioma tamil.

"29" el nuevo romance indio de Netflix. "29" el nuevo romance indio de Netflix. gentileza La película tuvo su estreno en los cines de India durante mayo de 2026 y, tras una buena recepción, llegó al catálogo de Netflix para su distribución internacional. Además, fue producida por los estudios Stone Bench Creations y G Squad, vinculados a reconocidos cineastas de la industria tamil como Karthik Subbaraj y Lokesh Kanagaraj. Para quienes disfrutan de los romances con un fuerte componente emocional y mensajes sobre la madurez, la identidad y el crecimiento personal, "29" aparece con una dinámica repetida pero eficiente del género.