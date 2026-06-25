Murió Gorutta Jones: el emotivo mensaje de despedida de Vicente Viloni

El mundo de la lucha libre argentina atraviesa días de profundo dolor. Este jueves se confirmó la muerte de Sergio Aldo Carelli , el luchador que alcanzó popularidad al interpretar a Gorutta Jones en 100% Lucha , uno de los personajes más recordados del histórico ciclo televisivo.

La noticia fue comunicada por Vicente Viloni , compañero y referente del programa, quien despidió al luchador con un mensaje cargado de emoción. "Amigo, sé que la luchaste hasta el final y que necesitás descansar. Te voy a extrañar mucho. Dale un abrazo a Murphy y espérenme para una gran lucha" , escribió Viloni.

En sus palabras también recordó a Pablo Más Albert , el intérprete del Teniente Murphy , fallecido pocos días antes.

Durante los últimos tiempos, Carelli había contado públicamente el difícil momento que atravesaba como consecuencia de una grave lesión en el nervio ciático , una situación que afectó profundamente su calidad de vida y su estado emocional.

En una entrevista concedida meses atrás, reconoció que enfrentaba episodios de depresión y explicó que el acompañamiento de familiares, amigos, colegas y fanáticos fue fundamental para sobrellevar ese proceso. Además, agradeció la ayuda económica y las donaciones recibidas durante ese período, impulsadas en gran parte por una campaña solidaria encabezada por Vicente Viloni y Hip Hop Man.

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Quién fue Gorutta Jones

Antes de dedicarse a la lucha libre, Sergio Aldo Carelli desarrolló una trayectoria vinculada al boxeo y al fisicoculturismo, disciplina en la que incluso llegó a competir oficialmente.

Su llegada a 100% Lucha, el programa creado por Eduardo Husni, se produjo por recomendación de un amigo. Aunque inicialmente dudó en aceptar la propuesta, terminó convirtiéndose en uno de los personajes más populares del ciclo emitido por Telefe.

Vicente Viloni y Gorutta Jones en 100% Lucha Vicente Viloni y Gorutta Jones en 100% Lucha.

Con más de dos metros de altura, alrededor de 140 kilos, una máscara de tonos verdes y amarillos, casco blanco y un bastón de hockey sobre hielo como parte de su presentación, Gorutta Jones fue presentado como uno de los villanos del programa.

Sin embargo, con el paso del tiempo logró ganarse el cariño del público, especialmente de los más chicos, con quienes solía compartir parte de los elementos característicos de su personaje durante las presentaciones.

Una semana marcada por otra pérdida en 100% Lucha

El fallecimiento de Carelli se produjo apenas unos días después de la muerte de Pablo Más Albert, recordado por interpretar al Teniente Steve Murphy, otra de las figuras más emblemáticas de 100% Lucha.

Murió Pablo Más Albert, el luchador que interpretó al Teniente Steve Murphy en 100% Lucha Murió Pablo Más Albert, el luchador que interpretó al Teniente Steve Murphy en 100% Lucha. redes

Más Albert, de 57 años, fue uno de los protagonistas más reconocidos del programa desde 2006. Durante su paso por el ciclo obtuvo un torneo relámpago de parejas junto a McFloyd, protagonizó una recordada rivalidad con Ron Doxon y también interpretó al personaje Sodrak, Amo de la Oscuridad, además de participar en 100% Lucha, la película, estrenada en 2008.

Con la partida de ambos luchadores en menos de una semana, el ambiente de la lucha libre argentina despide a dos de los personajes más representativos que marcaron a toda una generación de espectadores.