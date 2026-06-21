Murió Pablo Más Albert, el recordado Teniente Steve Murphy de 100% Lucha

El mundo de la lucha libre argentina atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Pablo Más Albert, reconocido por haber interpretado al recordado personaje del Teniente Steve Murphy en el exitoso programa televisivo 100% Lucha. Tenía 57 años.
La noticia fue confirmada este domingo y generó una fuerte repercusión entre seguidores y protagonistas del catch nacional, que lo recuerdan como una de las figuras más representativas de una etapa que marcó a toda una generación de espectadores.
El personaje que lo llevó a la popularidad
Más Albert alcanzó gran notoriedad a partir de 2006 cuando se puso en la piel del Teniente Steve Murphy, un militar estadounidense oriundo de Utah que. Según la historia del programa, el personaje había desertado del ejército de su país y buscaba conquistar el campeonato de 100% Lucha para regresar a su tierra natal.
Aunque nunca consiguió el título principal de la empresa, sí logró destacarse dentro de la programación al ganar un torneo relámpago de parejas junto a McFloyd en 2007. Durante aquellos años también protagonizó una de las rivalidades más recordadas del programa frente a Ron Doxon, personaje que encarnaba a un supuesto agente secreto estadounidense encargado de vigilar sus movimientos.
Murió Pablo Más Albert, el luchador que interpretó al Teniente Steve Murphy en 100% Lucha
Murió Pablo Más Albert, el luchador que interpretó al Teniente Steve Murphy en 100% Lucha.
redes
Una carrera ligada al catch argentino
Además de Steve Murphy, el luchador dio vida a Sodrak, Amo de la Oscuridad, un personaje enmascarado con el que integró la conocida Dupla del Terror junto a Cara de Máscara.
Tras su salida de 100% Lucha en 2008, continuó vinculado al espectáculo de la lucha libre participando en Guerreros del Ring. Más tarde encabezó el piloto televisivo de Show Catch en 2011, donde presentó un nuevo personaje llamado La Bestia.
A lo largo de los años siguió formando parte de distintos eventos y agrupaciones dedicadas al catch, manteniéndose activo dentro de la disciplina que lo acompañó durante gran parte de su vida.
Pablo Más Albert (izquierda) y Vicente Viloni (derecha)
Pablo Más Albert (izquierda) y Vicente Viloni (derecha).
Instagram / @VicenteViloni
La emotiva despedida de Vicente Viloni
Luego de conocerse el fallecimiento, Vicente Viloni expresó su dolor mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde recordó los años compartidos junto a Más Albert sobre los cuadriláteros. “Lo siento tanto amigo mío... no tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí, se va parte de mi vida”, escribió.
El histórico referente de 100% Lucha también evocó la pasión que ambos compartían por la lucha libre y cerró su despedida con un mensaje cargado de emoción: “Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarle a los ángeles lo que es la lucha libre. Como me dijiste hasta el último día: ‘una más y va a ser la mejor’. Hasta pronto. Te quiero mucho”.
Con su partida, la lucha libre argentina pierde a uno de los protagonistas más recordados de la etapa de mayor popularidad televisiva del catch nacional.