Murió Pablo Más Albert, el recordado Teniente Steve Murphy de 100% Lucha

Figura destacada de la lucha libre televisiva, desarrolló una extensa carrera en 100% Lucha, Guerreros del Ring y otros espectáculos del género. Vicente Viloni lo recordó con un emotivo mensaje.

El mundo de la lucha libre argentina atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Pablo Más Albert, reconocido por haber interpretado al recordado personaje del Teniente Steve Murphy en el exitoso programa televisivo 100% Lucha. Tenía 57 años.

La noticia fue confirmada este domingo y generó una fuerte repercusión entre seguidores y protagonistas del catch nacional, que lo recuerdan como una de las figuras más representativas de una etapa que marcó a toda una generación de espectadores.

El personaje que lo llevó a la popularidad Más Albert alcanzó gran notoriedad a partir de 2006 cuando se puso en la piel del Teniente Steve Murphy, un militar estadounidense oriundo de Utah que. Según la historia del programa, el personaje había desertado del ejército de su país y buscaba conquistar el campeonato de 100% Lucha para regresar a su tierra natal.

Aunque nunca consiguió el título principal de la empresa, sí logró destacarse dentro de la programación al ganar un torneo relámpago de parejas junto a McFloyd en 2007. Durante aquellos años también protagonizó una de las rivalidades más recordadas del programa frente a Ron Doxon, personaje que encarnaba a un supuesto agente secreto estadounidense encargado de vigilar sus movimientos.

Murió Pablo Más Albert, el luchador que interpretó al Teniente Steve Murphy en 100% Lucha Murió Pablo Más Albert, el luchador que interpretó al Teniente Steve Murphy en 100% Lucha. redes Una carrera ligada al catch argentino Además de Steve Murphy, el luchador dio vida a Sodrak, Amo de la Oscuridad, un personaje enmascarado con el que integró la conocida Dupla del Terror junto a Cara de Máscara.