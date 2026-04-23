Benjamín Vicuña rompió el silencio y contó todos los detalles de su vínculo con la China Suárez

Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena tras una entrevista en el ciclo de streaming Bondi Live , conducido por Ángel de Brito. El actor chileno se refirió a su vínculo actual con Eugenia "la China" Suárez , madre de sus hijos Magnolia y Amancio, en un contexto marcado por tensiones personales y la reciente mudanza de la actriz a Turquía junto a Mauro Icardi.

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Durante el intercambio, Vicuña no evitó la incomodidad. Ante la consulta directa sobre su relación con Suárez, reconoció: “ Teníamos un muy buen vínculo. Por momentos la cag...é y me atreví a dar consejos”. La frase, lanzada sin rodeos, dejó entrever tensiones internas y decisiones que, según él mismo admitió, impactaron negativamente en la dinámica que había logrado construir.

El actor también describió la complejidad de su vida familiar con una metáfora contundente: “ No es fácil organizar un barco de las dimensiones que yo manejo ”. En ese sentido, aludió a la convivencia emocional entre sus exparejas y a las dificultades propias de sostener una familia ensamblada con múltiples responsabilidades y exposición pública.

La distancia con sus hijos y el impacto emocional

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó al abordar la distancia con Magnolia y Amancio, quienes actualmente residen en Estambul. Allí, el tono de Vicuña cambió visiblemente: “Es difícil, hay un proceso de adaptación a una situación que me excede”, confesó.

El actor expresó que, en un principio, le costó aceptar la decisión de su ex pareja de radicarse en Turquía: “Me parecía que no era justo, porque también pienso en los intereses de los chicos, que deben estar con su madre y con su padre”. A pesar de eso, aseguró que intenta adaptarse al nuevo escenario: “Soy optimista… pero la procesión va por dentro”.

Además, marcó una diferencia con su propia experiencia pasada en Europa, donde se organizaba para regresar cada quince días y mantener el contacto con sus hijos mayores, fruto de su relación con Carolina "Pampita" Ardohain.

China Suárez y Benjamín Vicuña

Una pregunta incómoda y una respuesta tajante

En otro tramo de la entrevista, De Brito avanzó con una pregunta directa: “¿Siempre fuiste infiel?”. Lejos de esquivar el tema, el actor optó por una respuesta reflexiva, enmarcando sus errores dentro de un proceso personal más amplio. “Hace dos años, separado de dos parejas importantes, teníamos un muy buen vínculo… y creo que la cagu... en el momento en que intenté dar consejos”, reiteró.

Sobre el cierre, ante la posibilidad de retomar relaciones pasadas, fue categórico: “No, jamás volví con una ex”.