Atención Independiente Rivadavia: se confirmó el cuadro de partidos de octavos de final de la Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina confirmó el día, hora y lugar de los partidos correspondientes a los octavos de final del certamen que cuenta con Independiente Rivadavia como campeón defensor. La Lepra tendrá que jugar en Buenos Aires ante Aldovisi, cerca de fin de mes.
Este mes de agosto es muy importante para las aspiraciones de la Lepra. En pocos días tendrá que enfrentar a Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores, tal vez la serie de encuentros más fuertes de su historia. Además, todavía tiene que sortear cuatro partidos por el Torneo Clausura (vitales para seguir en la cima de la Tabla Anual, que otorga otra estrella), y como si fuera poco tendrá que buscar la clasificación en la Copa Argentina.
Dicho certamen no cuenta con un calendario o distribución de sedes que sea fijo e inamovible, ya que va aprovechando la logística de la Liga Profesional y los espacios que van quedando en el andar de los diversos conjuntos. Por eso, recién en las últimas horas confirmó como se disputarán los siguientes encuentros.
Independiente Rivadavia juega en la cancha de Banfield:
Independiente Rivadavia tendrá que enfrentar a Aldosivi de Mar del Plata el próximo miércoles 26 de agosto desde las 21.15 horas, en el estadio Florencio Sola de Banfield. Lo negativo es que los hinchas mendocinos que quieran concurrir a la cancha deberán hacer muchos más kilómetros que los de su rival. Sin embargo, lo positivo es que el plantel podrá aprovechar que el choque se produce pocos días después de la visita a Independiente de Avellaneda para quedarse en Buenos Aires.
Mientras tanto, el duelo más esperado de esta fase es el que disputarán Vélez Sarsfield y Boca Juniors. Dicho encuentro marcará el final de la serie de octavos, debido a que se enfrentarán recién el miércoles 2 de septiembre a las 21.15 horas, con estadio a confirmar.
En contrapartida, los que abrirán dicha etapa del torneo son Atlético Tucumán e Independiente de Avellaneda, que se medirán el miércoles 12 de agosto desde las 19.15 horas en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Rosario.
La grilla completa de partidos de octavos de final de la Copa Argentina:
- Miércoles 12/8 - 19.15hs - Atlético Tucumán vs Independiente Avellaneda - Estadio Marcelo Bielsa
- Martes 18/8 - 17hs - Deportivo Riestra vs Gimnasia LP - Estadio Tito Tomaghello
- Martes 18/8 - 21.15hs - Banfield vs Midland - Estadio Nuevo Francisco Urbano
- Miércoles 19/8 - 19.15hs - Racing vs Belgrano - Estadio La Pedrera
- Miércoles 26/8 - 21.15hs - Aldosivi vs Independiente Rivadavia - Estadio Florencio Sola
- Jueves 27/8 - 19hs - Estudiantes LP - Barracas Central - Sede a confirmar
- Jueves 27/8 - 21.15hs - Platense vs Instituto - Estadio Marcelo Bielsa
- Miércoles 2/9 - 21.15hs - Vélez vs Boca - Sede a confirmar