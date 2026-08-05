El Azul del Parque tiene día y hora para enfrentar a Aldovisi. Además, también se conoció cuando juegan los demás elencos que siguen con vida en el certamen.

Atención Independiente Rivadavia: se confirmó el cuadro de partidos de octavos de final de la Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina confirmó el día, hora y lugar de los partidos correspondientes a los octavos de final del certamen que cuenta con Independiente Rivadavia como campeón defensor. La Lepra tendrá que jugar en Buenos Aires ante Aldovisi, cerca de fin de mes.

Este mes de agosto es muy importante para las aspiraciones de la Lepra. En pocos días tendrá que enfrentar a Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores, tal vez la serie de encuentros más fuertes de su historia. Además, todavía tiene que sortear cuatro partidos por el Torneo Clausura (vitales para seguir en la cima de la Tabla Anual, que otorga otra estrella), y como si fuera poco tendrá que buscar la clasificación en la Copa Argentina.

Dicho certamen no cuenta con un calendario o distribución de sedes que sea fijo e inamovible, ya que va aprovechando la logística de la Liga Profesional y los espacios que van quedando en el andar de los diversos conjuntos. Por eso, recién en las últimas horas confirmó como se disputarán los siguientes encuentros.

Independiente Rivadavia juega en la cancha de Banfield: Independiente Rivadavia tendrá que enfrentar a Aldosivi de Mar del Plata el próximo miércoles 26 de agosto desde las 21.15 horas, en el estadio Florencio Sola de Banfield. Lo negativo es que los hinchas mendocinos que quieran concurrir a la cancha deberán hacer muchos más kilómetros que los de su rival. Sin embargo, lo positivo es que el plantel podrá aprovechar que el choque se produce pocos días después de la visita a Independiente de Avellaneda para quedarse en Buenos Aires.

Mientras tanto, el duelo más esperado de esta fase es el que disputarán Vélez Sarsfield y Boca Juniors. Dicho encuentro marcará el final de la serie de octavos, debido a que se enfrentarán recién el miércoles 2 de septiembre a las 21.15 horas, con estadio a confirmar.