4 de agosto de 2026 - 12:43

River pagó 5 millones por Ortega y dejó ir gratis a Salas, por quien había pagado 8 millones de euros

River compró el pase total de Ortega tras la lesión de Acuña, mientras cedió gratis a Salas, jugador por el que había pagado 8 millones de euros hace un año.

Francisco Ortega, nuevo refuerzo de River.

Francisco Ortega, nuevo refuerzo de River.

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Por Francisco Moreno

River tiene un nuevo refuerzo que se llama Francisco Ortega y llega para solucionar una crisis defensiva urgente. La dirigencia acordó la compra total de su ficha con el Olympiacos de Grecia, mientras resolvía la salida gratuita de Maximiliano Salas hacia Mendoza tras fracasar en el intento de venta.

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La institución alcanzó un acuerdo definitivo para la transferencia de Francisco Ortega, lateral izquierdo de 27 años surgido en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield. La operación se concretó por una suma cercana a los 5 millones de euros por la totalidad de la ficha del jugador. Ortega viajará a la Argentina en los próximos días para someterse a la revisión médica y firmar un vínculo a largo plazo, transformándose en la pieza elegida para reforzar un sector diezmado de la defensa.

La urgencia defensiva y el costo financiero del ataque

La contratación del marcador de punta se precipitó tras la lesión sufrida por Marcos Acuña. Ante la ausencia del titular, el cuerpo técnico debió utilizar improvisadamente a Lautaro Rivero y otorgar minutos al juvenil Valentín Lucero en esa posición. La llegada de Ortega busca aportar estabilidad inmediata a una línea de fondo que enfrentaba desafíos urgentes en la competencia oficial.

Paralelamente, el club definió el futuro de Maximiliano Salas, quien se encontraba entrenando apartado en el predio de Cantilo. El delantero partió esta mañana rumbo a Mendoza para incorporarse a Independiente Rivadavia bajo un contrato de préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra fijada en 4 millones de dólares.

River - Blooming, por Copa Sudamericana

River - Blooming, por Copa Sudamericana

Esta cesión gratuita contradice la intención inicial de la dirigencia, que buscaba una venta definitiva para recuperar la inversión realizada. En julio de 2025, el club había desembolsado 8 millones de euros para ejecutar la cláusula de salida del atacante en Racing. Sin embargo, ante la ausencia de ofertas concretas, se optó por la salida a préstamo para que el jugador sume minutos bajo las órdenes de Alfredo Berti.

Durante su ciclo en la institución, Salas completó 37 partidos, anotó siete goles y entregó dos asistencias. Su última aparición oficial databa de mayo, cuando marcó el tanto de la victoria frente a Sporting Cristal en la Copa Sudamericana. Su nuevo destino le permitirá disputar la Copa Libertadores en el presente semestre.

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