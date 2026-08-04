Real Madrid rechazó a River por Franco Mastantuono y aplicará la "fórmula Endrick" en su nuevo club europeo

Real Madrid rechazó repatriar al juvenil a River Plate bajo la premisa de que debe adaptarse al fútbol europeo, aplicando el mismo plan de desarrollo usado con Endrick.

Franco Mastantuono dejará el Real Madrid tras una temporada de escasa continuidad bajo el mando de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. La dirección deportiva decidió ceder al mediocampista argentino de 18 años por una temporada sin opción de compra, priorizando que sume minutos en una liga de alto nivel competitivo.

La decisión se precipitó tras confirmarse que el jugador no formará parte de la plantilla de José Mourinho para el ciclo 2026/27. Pese al interés formal de River Plate por recuperar a su canterano, el club español fue tajante en su negativa para evitar que el futbolista regrese a Sudamérica en esta etapa de su carrera.

El ex jugador de River no tendría asegurada la continuidad en el equipo español y la Fiorentina aparece como una de las opciones para que pueda sumar experiencia en la Serie A. Gentileza. El bloqueo al retorno a River Plate y la adaptación al fútbol europeo El club blanco comunicó a los representantes del jugador que la prioridad absoluta es la permanencia en el Viejo Continente. Según reveló el periodista Fabrizio Romano, la directiva merengue respondió con firmeza al pedido del club de Núñez: "Tienes que quedarte en Europa. Queremos que te quedes en Europa. Queremos que te adaptes al fútbol europeo en lugar de regresar a Sudamérica". Esta estrategia busca replicar el modelo de crecimiento aplicado anteriormente con otros juveniles.

La institución que lidera la carrera para quedarse con el mediocampista es la Fiorentina de Italia. Aunque la Roma y el Valencia también realizaron consultas, el conjunto de Florencia tomó ventaja tras avanzar en las conversaciones directas con el Real Madrid durante las últimas horas. El acuerdo se encuentra en su etapa final, a la espera de resolver detalles sobre la cobertura salarial.

El contrato de Mastantuono en Madrid contempla una ficha de aproximadamente 3,5 millones de euros anuales. La discusión actual entre los clubes gira en torno a qué porcentaje del sueldo asumirá cada parte durante el año de cesión. El Real Madrid está dispuesto a colaborar económicamente para facilitar una salida que garantice la titularidad del volante.