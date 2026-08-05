Un jugador de la Selección argentina se expresó en contra de la reforma de la Ley de Tierras: "No se venden"

El defensor central de la Selección Argentina, Lisandro Martínez , se pronunció en contra de la flexibilización en la venta de tierras contemplada en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno Nacional.

Senado: por falta de votos, La Libertad Avanza retiró la reforma de la Ley de Tierras

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Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, "Licha" se expresó a través de sus historias de Instagram, donde reposteó un contenido audiovisual que mostraba paisajes de distintos puntos de la naturaleza del país, acompañado por el texto "Defender las Tierras". A esto, el jugador del Manchester United le sumó la frase propia: "¡Las tierras argentinas no se venden!".

El deportista oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, emitió este mensaje en la previa del debate parlamentario de este jueves, donde el Senado definiría los puntos de la iniciativa tras las arduas negociaciones políticas.

La Ley de Tierras en Argentina establece un tope máximo de dominio o posesión de tierras rurales en manos extranjeras del 15% a nivel nacional, provincial y municipal, prohibiendo además que una misma nacionalidad supere el 30% de ese porcentaje permitido.

En un primer momento el proyecto impulsado por el oficialismo y por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , proponía eliminar por completo estos límites, sin embargo la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había introducido un esquema que elevaba el tope hasta el 25% para intentar destrabar acuerdos con gobernadores y bloques aliados.

La Libertad Avanza retiró la reforma de la Ley de Tierras

Frente a la falta de los votos necesarios en la Cámara alta y al rechazo frontal de mandatarios provinciales, el oficialismo debió dar marcha atrás y postergar por completo el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de ley, optando por avanzar únicamente con los apartados que reunían consenso tales como los cambios en materia de desalojos, escrituración, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.

La Libertad Avanza retiró la reforma de la Ley de Tierras MARIANO SANCHEZ/NA

Según consignó Parlamentario, esto ocurrió luego de una reunión entre la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y aliados. La lista incluyó al presidente provisional de la Cámara alta Bartolomé Abdala; el titular de bancada radical, Eduardo Vischi; el cordobés Luis Juez; la salteña Flavia Royón, entre otros.

En el encuentro de urgencia, se resolvió eliminar en forma integral el capítulo III de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el cual modifica a la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales).