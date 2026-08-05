5 de agosto de 2026 - 16:53

River avanza con la contratación más cara de su historia: la estrella de la Selección Argentina apuntada

El Millonario sigue buscando nombres importantes en el mercado de pases, y en las próximas horas podría dar un golpe fuerte en ese sentido.

River busca a un jugador de la Selección Argentina

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El Millonario necesita imperiosamente comenzar a levantar cabeza en el plano nacional e internacional. Para eso, nada mejor que buscar elevar el nivel del plantel con contrataciones de carácter internacional. Tras asegurarse los servicios de Nicolás Otamendi y Ángel Correa, la directiva de la institución se acerca a la contratación de otro integrante del conjunto Albiceleste.

Thiago Almada cada vez más cerca de River Plate:

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Se trata de Thiago Almada, el mediocampista ofensivo de 25 años que actualmente entrena en Ibiza, sin lugar en el Atlético de Madrid que es dueño de su ficha. La titularidad en la última Copa del Mundo, y su probada jerarquía para el fútbol de Sudamérica llama demasiado la atención y generó que River y Flamengo presenten ofertas que rondan los 20 millones de euros.

Si bien el Colchonero le dijo que si al cuadro de Brasil, que ofreció un poco más de dinero, el acuerdo se encuentra en stand by por elección del jugador. Según trascendió, Almada prefiere seguir en Europa, o en su defecto retornar a la Argentina. Ahí gana lugar River, que ya habría avanzado significativamente con los detalles del supuesto contrato.

Ante esta situación, Flamengo salió a buscar alternativas en el mercado de pases y encontró viable la llegada de Luiz Henrique, actualmente en el Zenit de San Petersburgo. Inclusive estaría dispuesto a elevar el número para contratarlo, al entender que se podría adaptar más fácil y rápido al club que el jugador argentino.

Así, River espera cerrar otro refuerzo de gran jerarquía para su plantel cargado de nombres de peso, pero sin el funcionamiento deseado. De concretarse lo de Thiago Almada, sería la compra más cara de su historia.

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