Lali va por su tercer River: este miércoles salen a la venta las entradas

Tras convocar a más de 160.000 espectadores en dos funciones con entradas agotadas en el estadio Monumental durante junio, Lali Espósito anunció una tercera presentación en River Plate , que marcará el cierre definitivo de la gira "No vayas a atender cuando el demonio llama".

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El concierto se realizará el sábado 26 de septiembre en el estadio Monumental y pondrá punto final a un tour que ya se convirtió en uno de los más exitosos de la música argentina reciente. Con este anuncio, la artista suma un nuevo hito luego de haber agotado cinco funciones en el estadio Vélez Sarsfield durante 2025 y dos en River en 2026.

La preventa de entradas comenzará este miércoles 5 de agosto a las 11, con el beneficio de nueve cuotas sin interés para tarjetas Macro Visa. Una vez agotada esa instancia, se habilitará automáticamente la venta general, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés con la misma entidad, a través de All Access.

La elección de la fecha no es casual. El 26 de septiembre se cumplirán exactamente dos años del lanzamiento de " Fanático ", el sencillo que dio inicio a una nueva etapa artística para Lali y que marcó el comienzo del ciclo creativo que desembocó en " No vayas a atender cuando el demonio llama".

La cantante atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. En las últimas semanas fue una de las figuras destacadas del Madrid Orgullo 2026 (MADO), el mayor evento LGTBIQ+ de Europa, donde ofreció un show especialmente diseñado para la ocasión ante más de 25.000 personas reunidas en la Plaza de España.

El presente de Lali también se refleja en las cifras de su gira, que durante 2025 recorrió ciudades de Argentina, Uruguay y España, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Barcelona, Sevilla y Madrid, entre otras. Ese año se convirtió además en la primera artista en agotar cinco estadios Vélez Sarsfield en una misma temporada, convocando a más de 200.000 espectadores.

En el plano discográfico, "No vayas a atender cuando el demonio llama" superó los 200 millones de reproducciones y se consolidó como el álbum argentino más escuchado de 2025, alcanzando además el Top 5 Global de Spotify. A ese éxito se sumaron dos nuevos reconocimientos en los Premios Gardel 2026: Mejor Canción Pop, junto a Miranda! por "Mejor que vos", y Mejor Álbum Artista Pop por "No vayas a atender cuando el demonio llama".

Con estas distinciones, Lali llegó a las 15 estatuillas en los Premios Gardel y se prepara ahora para despedir una gira récord con una tercera noche en River que promete convertirse en una nueva celebración multitudinaria.